Schönholzerswilen Drei auf einen Streich: Für die Erneuerungswahlen stellen sich gleich drei neue Kandidaten für einen Sitz Die Schönholzerswiler Exekutive wird Ende November neu gewählt. Für fünf Sitze stehen sieben Kandidaten zur Wahl. Um die Kandidierenden besser kennen zu lernen, veranstaltet die Gemeinde ein Podium.

Das idyllisch gelegene Schönholzerswilen wählt die Behörde neu. Gleich sieben Kandidaten stehen zur Wahl für fünf Sitze. Bild: Mareycke Frehner

In Schönholzerswilen finden am 27. November Erneuerungswahlen des Gemeinderates statt. Da Sandro Körber als Exekutivmitglied nicht mehr zur Wiederwahl antritt, ist ein Sitz frei. «Lange hat sich niemand gemeldet, nun sind es gleich drei Personen», sagt Fredy Oettli. Der ehemalige Gemeindepräsident von Schönholzerswilen hat eine Kommission auf die Beine gestellt, die nun am Donnerstagabend ein Wahlpodium veranstaltet.

Viele Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hätten sich dies gewünscht, um vor allem auch die neuen Kandidaten kennen zu lernen. «Das Ziel ist, dass sich alle zu ihren Absichten äussern können. Was haben sie für Pläne, wo sehen sie Potenzial für Schönholzerswilen?», sagt Oettli.

Das gelte auch für alle Bisherigen, die zur Wiederwahl antreten. Dass sich gleich drei neue Kandidaten für die Erneuerungswahlen aufstellen, bezeichnet Oettli als sehr erfreulich. «Das hatten wir sicher schon lange nicht mehr, aber es zeigt, dass das Interesse da ist.»

Die Bevölkerung soll Fragen stellen

Er bedauert einzig, dass sich Mitglieder von Gemeindebehörden je länger je weniger zur Mitgliedschaft in einer Partei entscheiden. «Das ist wichtig für die Einordnung, damit man weiss, wie die Gesinnung ist», sagt er. Dies sei ein entscheidendes Kriterium für eine Wahl, findet er. Das Podium mit den sieben Kandidatinnen und Kandidaten wird Christoph Tobler moderieren. «Ich habe ihn angefragt, unter anderem, weil er auch als sehr neutral gilt», sagt Oettli.

Ziel sei es natürlich auch, dass vor allem die Bevölkerung Fragen an die Kandidierenden stellt. Zur Wiederwahl stellen sich Gemeindepräsident Ernst Schärrer, Reto Anliker, Roman Bächtold und Anita Posch-Rüegger. Als neue Kandidaten zur Wahl stellen sich Samanta Spasaro, Adrian Blum und Markus Zürcher.