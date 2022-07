Pensionierung 101 Jahre vor der Wandtafel: In Berg werden drei Lehrer in die Pension verabschiedet Ursi Arber, Walter Boesch und Jürgen Scheffler sind an ihrem letzten Schultag mit einem Festakt verabschiedet worden. Alle drei haben ein Geschenk zum Abschluss ihrer Lehrerkarriere erhalten. Gemeinsam bringen es die drei Lehrpersonen auf 101 Jahre pädagogisches Schaffen.

Die Sechstklässler stehen für die drei in Pension gehenden Lehrpersonen Walter Boesch, Ursi Arber und Jürgen Scheffler Spalier. Bild: Werner Lenzin

Wenn sich auf der Dachterrasse des Schulhauses Mittelberg in Berg Lehrpersonen, Behördenmitglieder, die Mitarbeitenden und weitere Gäste versammeln, dann steht etwas ganz Besonderes bevor. So geschehen am vergangenen Freitag anlässlich des letzten Schultages in der Volksschulgemeinde Berg-Birwinken.

Nach einem abwechslungsreichen Parcours zwischen dem Schloss Berg und dem Schulhaus treffen um die Zeit der grossen Pause die drei zu verabschiedenden Lehrkräfte Ursi Arber, Jürgen Scheffler und Walter Boesch auf der Terrasse ein. Sie stehen im Mittelpunkt des Tages und ihnen zu Ehren findet der besondere Apéro an diesem exklusiven Ort statt.

Sie hat ein wichtiges Fundament gelegt

Plötzlich unterbrechen drei Nebelhornstösse von Schulleiter Peter Kuhn die angeregte Diskussion und wie aus dem Nichts steigen Hunderte von bunten Ballonen in den blauen Sommerhimmel empor. An jedem hängt ein Wunsch einer Schülerin oder eines Schülers an die Adresse der drei nun pensionierten Lehrpersonen. Sie begeben sich durch ein Spalier der Sechstklässler in die Mehrzweckhalle Berg, wo im Beisein einer grossen Gästeschar und Eltern die offizielle Verabschiedung stattfindet. «Über sieben Brücken musst du gehn, sieben Umzüge überstehn», klingt es aus munteren Kehlen und der Schulleiter klärt auf:

«Niemand an unserer Schule hat so viel gezügelt wie Ursi Arber, die mit ihrer wertvollen Arbeit und ihrem 35 Jahre langem grossen Wirken und Schaffen ein wichtiges Fundament gelegt hat.»

Er überreicht ihr als Zeichen der Dankbarkeit einen Eintritt ins Konzert vom 6. September von Peter Maffay. «Verdamp lang her, verdamp lang», ertönt anschliessend der Rocksong der Band BAP. «Ja, verdamp lang ist es her, seit du vor rund 34 Jahren erstmals diese Türfalle des Schulhauses Mittelberg in den Händen hieltest», sagt der Schulleiter an Walter Boesch gewandt. Er darf zum Dank für sein langjähriges Wirken und als Lehrer, auf den sich die Kinder verlassen konnten, ein Eintrittsbillett für das Konzert von Wolfgang Niedecken vom 7. November entgegennehmen.

Präsident Macron freut sich auf einen Besuch

Zwanzig Jahre an der Schule Berg und zwölf Jahre an anderen Schulen hat Jürgen Scheffler unterrichtet. Die Aufzählungen über Schefflers vielseitiges Wirken und seine Hobbys werden unterbrochen von einem Handy-Anruf: «Präsident Macron lässt herzlich gratulieren und freut sich auf einen Besuch Schefflers in der Bretagne. Natürlich wird ihm das überreichte Navi helfen, den Weg mit dem Velo wieder nach Hause zurückzufinden.»

Für die insgesamt 101 Jahre pädagogischen Schaffens gibt es für die drei Lehrpersonen auch noch eine Sprachnachricht von Regierungsrätin Monika Knill. Sie danket für das Geleistete.

Verabschiedet wurden in Folge Stellenwechsels auch die langjährige Kindergärtnerin Evelyne Wirth und die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse.