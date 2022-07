Wuppenau Musik mit Weitblick am schönsten Konzertort im Thurgau Am Samstagabend hat die Musikgesellschaft Wuppenau zur «Musig i dä Moli» eingeladen. Mehrere Formationen zeigten ihr Können.

Die Musikgesellschaft Wuppenau unter der Leitung von Reto Sturzenegger präsentiert musikalische Leckerbissen. Bild: Monika Wick

Die Musikgesellschaft Wuppenau darf mit Fug und Recht behaupten, über den schönsten Austragungsort für ein Konzert zu verfügen. «Musig i dä Moli soll ein gemütliches Fest für die ganze Familie sein, mit dem auch der Ferienanfang gefeiert wird», erklärt OK-Präsident Roland Küttel. Dafür ist der Platz unterhalb von Hosenruck am Waldrand gelegen mit Blick auf den Alpstein mehr als passend.

Neben Köstlichkeiten aus der Festwirtschaft werden den zahlreichen Besuchern abwechslungsreiche, musikalische Beiträge serviert. Für Kinder bietet die Cevi zudem einen Spielplausch an. Den Auftakt zur Konzertreihe macht die Minband, die die Musikgesellschaften Wuppenau und Mettlen gemeinsam betreiben.

Zum ersten Mal im neuen T-Shirt

Ebenso vielfältig präsentiert sich am Samstagabend die Musikgesellschaft Wuppenau, die am Moli-Fest erstmals in ihren neuen T-Shirts auftritt. Im Stück «21» ist die Ausdauer aller Musikanten gefordert. Die Komposition beinhaltet Sequenzen aus 21 Musikstücken. «Unser Dirigent Reto Sturzenegger hat das Stück für ein Musikfest komponiert», erklärt Timo Näf, der durch das Programm führt. Für weitere musikalische Unterhaltung sorgen die Blaskapelle OH, was Ohne Holz bedeutet, sowie die Ferienmusik Lenggenwil.