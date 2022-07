Märstetten Wechsel an der Spitze der Kita Biberburg, acht Jahre nach der Gründung Seit der Gründung im Jahr 2014 war Ruth Würth Präsidentin des Vereins Kindertagesstätte Märstetten. Nun hat sie ihr Amt an Céline Wenk Bürgi übergeben.

Ruth Würth übergibt das Präsidium der Kita Biberburg an Céline Wenk Bürgi. Bild: Werner Lenzin

Im Jahr 2014 startete die Kindertagesstätte Biberburg in Märstetten mit dem Mittagstisch und der Kinderbetreuung in den Räumen des ehemaligen Kindergartens, inmitten der Schulanlage Regelwiesen. «Trotz einer positiven Bedarfsabklärung starteten wir mit lediglich vier Kindern in eine ungewisse Zukunft», erinnert sich die scheidende Präsidentin Ruth Würth.

Ein Jahr nach der Gründung erfolgte die vom Bund zugesprochene Anschubfinanzierung und die Schulgemeinde bewilligte einen Kredit für den Ausbau der Räumlichkeiten und bot günstige Mietbedingungen an. Um die Elternbeiträge anzupassen, kam es zu einer Leistungsvereinbarung mit der Politischen Gemeinde Märstetten. Das hatte zur Folge, dass die Anzahl der betreuten Kinder kontinuierlich stieg, heute sind es 82.

Die Kinder erleben in der Tagesstätte verschiedene Aktivitäten, auch schon veranstalteten sie eine Spielsachen-Börse. Bild: Werner Lenzin

Entsprechend fehlt es an Platz und auch eine Vollzeitstelle müsste dringend besetzt werden. Momentan betreuen fünf Vollzeit- und Teilzeitangestellte, drei Lernende und ein Praktikant die Kinder, welche zwischen einem halben und fünf Tagen in der Kindertagesstätte verbringen.

Neue Präsidentin seit der Jahresversammlung im Juni

Die neue Präsidentin Céline Wenk Bürgi arbeitet in einem Lengwiler Betrieb als Einkäuferin und ist seit fünf Jahren Vorstandsmitglied des Vereins Kinderbetreuung Biberburg. Ihre beiden Kinder besuchen die Institution und sie hat sich als Vizepräsidentin bereit erklärt, dieses Amt zu übernehmen. «Mein Ziel ist es, mit dem engagierten Vorstand zusammen für die Zufriedenheit des Kita-Teams zu sorgen, die Qualität der Betreuung sicherzustellen und eine gute Kommunikation mit den Eltern zu gewährleisten», sagt sie nach der Wahl.

Als grosse Herausforderung betrachtet sie die Raumbeschaffung und das Besetzen der Vollzeitstelle. Sie setzt sich zum Ziel, dass jeder interessierten Familie ein finanzierbarer Betreuungsplatz angeboten werden kann und ihr Hauptwunsch ist eine gut funktionierende Tagesstätte, in der den Kindern wichtige Werte vermittelt werden. «Die Kinder sollen die Welt mit all ihrer Facetten erleben und auch lernen, dass man sorgsam damit umgehen sollte», sagt die neue Präsidentin.