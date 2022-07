Märstetten Rund eine Viertelmillion weniger Verlust als budgetiert für die Schule Märstetten Ohne Gegenstimme sagen die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Märstetten Ja zur Rechnung 2021 und zur Zuweisung des Jahresergebnisses.

Schulpräsident Pius Hollenstein bedankt sich mit einem Blumenstrauss bei Schulpflegerin Jeannette Künzle. Bild: Werner Lenzin

«Wir treffen uns zahlenmässig im Rahmen des vergangenen Jahres», sagt Schulpräsident Pius Hollenstein bei der Begrüssung der 20 Stimmberechtigten im Foyer der Schulanlage Regelwiesen am Mittwochabend. Wichtigstes Traktandum der Versammlung war die Genehmigung der von Schulpflegerin Jeannette Künzle vorgelegten Rechnung 2021 der Primarschule Märstetten (siehe Kasten).

Mit Bezug auf seinen Jahresbericht, hebt der Präsident hervor, dass das Interesse an hohen Qualitätsstandards und die Entwicklung der Schule von grosser Bedeutung ist. «Wichtig ist, dass die Schule einen Schutzraum darstellt, in dem sich die Schüler wohlfühlen und nicht einem unnötigen Druck ausgesetzt sind, wo man sie individuell fördert und wo sie ihre Potenziale entfalten können», sagt Hollenstein. Er weist darauf hin, dass die steigenden Schülerzahlen die Verantwortlichen der Schule auch in den nächsten Jahren beschäftigen werden.

Anpassung der Gemeindeordnung

Dass die Primarschule haushälterisch umgeht mit ihren finanziellen Mitteln, zeigt Schulpflegerin Jeannette Künzle auf. Die Kantonsbeiträge reduzierten sich um über 200'000 Franken in Folge höherer Steuereinnahmen. Dank Einsparungen beim Personalaufwand von gut 120'000 Franken und beim Sachaufwand von 80'000 Franken gelang es, den Verlust möglichst gering zu halten. Die Rechnung 2021 sowie die Jahresberichte von Schulpräsident und Schulleiter Michael Frischknecht genehmigen die Anwesenden einstimmig.

Der Schulpräsident erinnert daran, dass die Schulbürger im vergangenen Jahr einem Kredit in der Höhe von 2,4 Millionen Franken für die Aufstockung des Traktes B zugestimmt haben. «Die Bauarbeiten sind schneller als geplant vorangekommen und momentan sind wir am Innenausbau.» Da die Sprachheilschule im Zusammenhang mit eigenen Erweiterungsplänen im Sommer 2023 aus dem Trakt A ausziehen wird, ergibt sich die Gelegenheit für eine Wohnung für das neue Hauswart-Ehepaar, welches die Nachfolge des in Pension gehenden Hanspeter Heierli antreten wird. In Folge Pensionierung verlassen auch zwei verdiente Lehrkräfte, Susanne Vontobel und Philippe Yersin, nach mehr als zwanzigjähriger Tätigkeit die Primarschule Märstetten.

Einstimmig folgten die Anwesenden dem Antrag der Behörde, mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der Behörde den Artikel 8 so anzupassen, dass die Behörde zukünftig aus fünf bis sechs Mitgliedern besteht und bei Stimmengleichheit der Präsident den Stichentscheid gibt.