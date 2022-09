Märstetten Kreatives Spiegelbild einheimischen Schaffens: So verlief die Mini-Wega in Märstetten An der Märstetter Ausstellung GAM zeigte sich das ansässige Gewerbe und präsentierte seine Produkte.

Die Märstetter Gewerbeausstellung lockte zahlreiches Publikum an. Bild: Werner Lenzin

Schon Tage vor Ausstellungsbeginn herrschte in der Mehrzweckhalle Märstetten ein emsiges Treiben. Es wird gehämmert, geschraubt und gemalt, denn innert kürzester Zeit hiess es für die zuständigen OK-Mitglieder, in der Halle die einzelnen Stände für die knapp 60 Aussteller bereitzustellen.

Einen Tag vor der Eröffnung begannen die Ausstellenden den leeren Ständen Leben einzuhauchen und ihre Produkte möglichst kreativ, pfiffig und originell darzustellen. Für OK-Mitglied Ernst Boltshauser und OK-Präsident Urban Bernhardsgrütter eine nicht zu unterschätzende und anspruchsvolle Aufgabe. Trotzdem spürte man die Begeisterung und das Interesse an der Idee, das einheimische Schaffen der Bevölkerung möglichst optimal zu präsentieren. Bald nimmt auch die Umgebung rund um die Mehrzweckhalle Gestalt an.

Kurz vor Ausstellungsbeginn kam das Organisationskomitee zusammen und der OK-Präsident freute sich über das Gelingen trotz einiger Stolpersteine. Er durchschnitt zusammen mit dem Thurgauer Gewerbeverbandspräsidenten Hansjörg Brunner das rote Band am Eingang und gab somit den offiziellen Startschuss.

Die Ausstellung als ein Zeichen der Zuversicht

Inzwischen versammelten sich die Aussteller mit den geladenen Gästen in der Mehrzweckhalle und kein Stuhl blieb frei. «Immer zuoberst auf meiner Prioritätenliste steht die Anwesenheit an öffentlichen Gewerbeausstellungen, denn sie zeigen dem Publikum Leidenschaft, Qualitätsbewusstsein und Berufsstolz des Gewerbes», sagt Hansjörg Brunner in seiner Begrüssung zu den Anwesenden.

Er blickte auf zwei Jahre Pandemie, sechs Monate Krieg in Europa und die unglaublich hohen Energiekosten, welche die Inflation anheizen. «Und über allem steht erst noch die Sorge wegen der Klimaerwärmung», sagte Brunner und erklärte:

Hansjörg Brunner, Präsident Thurgauer Gewerbeverband Bild: Werner Lenzin

«Sind wir ehrlich, Schwierigkeiten und Herausforderungen begleiten jede und jeden von uns durch das ganze Leben.»

Brunner ist überzeugt davon, dass wer sich unterkriegen lässt und den Sorgen und Nöten zu viel Platz einräumt, der verliert. «Mit der Durchführung der ‹gam22› verbreiten Sie Mut und setzen ein eindrückliches Zeichen der Zuversicht», sagte Brunner. Er wünschte den Ausstellenden, dass ihr Einsatz mit vielen guten Aufträgen belohnt werde.

Das Fazit der Besucher ist positiv

Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch war beeindruckt darüber, dass der Vierjahresrhythmus der Ausstellung trotz Pandemie eingehalten werden konnte, aber auch über das grosse Engagement der Ausstellenden über ihre Alltagsarbeit hinaus. Der OK-Präsident ermahnte abschliessend: «Gewerbe und Energie kämpfen mit hohen Energiekosten, und nur wenn die Unternehmer frei sind, können sie etwas unternehmen.»

Das Fazit der Besucherinnen und Besucher fällt positiv aus – es sei eine Ausstellung mit vielen originellen Ideen. Die Ausstellenden zeigten sich zufrieden mit dem Interesse seitens der Besucher und lobten die informativen und spannenden Gespräche. Für eine musikalische Bereicherung sorgten am Sonntag die Musikgesellschaft Märstetten und das Gemischte Jodlerchörli Ottenberg.