Märstetten Gautschen im Brunnen: Ein Wasserbad für die Jüngerin Gutenbergs Zum bestandenen Lehrabschluss haben die Mitarbeiter der Hess Druckerei in Märstetten Ladina Wick nach alter Tradition gegautscht. Bei der Zeremonie am Dorfbrunnen wurde jedoch nicht nur die 20-jährige ordentlich nass.

Polygrafin Ladina Wick wird von ihren Mitarbeiter-Kollegen gegautscht. Zuerst mit nassen Schwämmen und einem Eimer Wasser. Bild: Mario Testa

Das Gautschen der Lehrabgänger gehört zur Tradition der Druckereibranche wie das Amen in der Kirche. Auch wenn die Zeremonie etwas brachiales an sich hat, lockt sie doch immer wieder zahlreiche Schaulustige an. Das Opfer diesmal in Märstetten: die 20-jährige Ladina Wick, eine frisch gebackene Polygrafin.

Die Mitarbeiter tauchen die gefesselte Kollegin in den Dorfbrunnen. Im Hintergrund liest Gautschmeister Josua Gassmann aus dem Gautschbrief vor. Bild: Mario Testa

Sie liegt am Mittwochvormittag gefesselt und verschnürt in einem Karren, den ihre Mitarbeiterkollegen der Hess Druck AG zum Dorfbrunnen ziehen. Dort warten bereits viele Frauen und Männer, um sich das nachfolgende Spektakel anzusehen. Gautschmeister Josua Gassmann in Frack und Zylinder verliest den Gautschbrief. «Packt an! Lasst ihren Corpus pasteriorum fallen auf diesen nassen Schwamm, bis triefen beide Ballen.» Die Mitarbeiter der Hess Druck AG befolgen den Befehl, lupfen ihre Arbeitskollegin aus dem Karren und legen sie auf zwei grosse nasse Schwämme.

«Der durst’gen Seel gebt ein Sturzbad obendrauf, das ist der Jüngerin Gutenbergs die allerbeste Tauf’», fährt Gassmann fort und Ladina Wick – noch immer gefesselt – wird in den Brunnen getaucht. Nach dieser Zeremonie befreien die Kollegen die nun frisch gegautschte «Jüngerin Gutenbergs» von ihren Fesseln, worauf sie sich flink einen Schwamm und Eimer schnappt um sich bei ihren Kollegen, den Eltern und den übrigen Anwesenden in einer veritablen Wasserschlacht zu rächen.

Nach dem Gautschen macht sich Ladina Wick mit einem Schwamm bewaffnet auf die Verfolgung ihrer Mitarbeiter-Kollegen. Bild: Mario Testa

«Der Tag des Gautschens wir streng geheim gehalten, nur ein paar wenige Mitarbeiter und die Eltern sind eingeweiht», sagt Patrick Pfister, Polygraf bei der Hess Druck AG. Er hat das Gautschen organisiert. «Wenn die Stiftin an diesem Tag nämlich abhauen kann, hat sie den Tag frei.» Bei Ladina Wick habe es aber gut geklappt, sie nach der Pause zu packen, zu fesseln und zum Brunnen zu bringen. Und dass diese nun einen Gautschbrief habe, sei für sie ohnehin von Vorteil. «Sonst läuft sie Gefahr, in einem allfälligen neuen Betrieb nochmals gegautscht zu werden.»