Lipperswil Im Labor des verrückten Professors: Neue Conny-Land-Attraktion nimmt Formen an Crazy Professor heisst die neueste Bahn, welche gegen Ende des Sommers im Freizeitpark eröffnet werden soll. Es handelt sich dabei um einen 22 Meter hohen Freifallturm in einem Gebäude.

Jeremy Gasser (rechts) installiert mit den Mechanikern einen Druckluftbehälter an der neuen Bahn. Bild: Mario Testa

Seit Februar laufen in Lipperswil die Arbeiten an der neuesten Attraktion des Conny Lands. Die Bahn heisst «Crazy Professor» und sie entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Lagune. Bei der Bahn handelt es sich um einen Freifallturm in einem Gebäude. Die Besucher sitzen dabei auf einer Gondel, welche vor einer Leinwand in die Höhe fährt und zum Schluss in den freien Fall übergeht.

«Die Bahn erzählt die Geschichte des verrückten Professors», sagt Conny-Land-Juniorchef Jeremy Gasser.

«Die Besucherinnen und Besucher sehen ihn während der Bahnfahrt als Videos auf der Leinwand – und werden auch einiges von ihm zu spüren bekommen.»

Der Turm für die neue Freifall-Bahn ist 22 Meter hoch. Bild: Mario Testa

Das Conny-Land-Team um Familie Gasser hofft, die neue Bahn bis Ende August eröffnen zu können. «Das hängt aber stark von der Dekoration ab. Wir arbeiten da mit diversen Firmen zusammen.» So stammen gewisse Dekorelemente die bis zu einer Tonne schwer sind, beispielsweise aus Spanien. «Der Transport ist da auch nicht immer so einfach.»

Dekoration im Steam-Punk-Stil

Die Gondel des Freifallturms bietet zehn Passagieren Platz. Mario Testa

Das Betongebäude wird von aussen noch mit Klinkersteinen ummantelt und auch der Innenbereich wird noch dekoriert. «Da, wo die Leute anstehen, wollen wir sie mit diversen Maschinen und Apparaten im Steam-Punk-Stil aufs Thema einstimmen. Im Raum vor dem eigentlichen Zutritt zur Bahn erfahren sie dann auch, wer der verrückte Professor ist und was er so macht.»

Die neue Bahn muss vor Inbetriebnahme auch noch geprüft und abgenommen werden. «Das macht der TÜV Nord aus Deutschland, die sind auf Bahnen spezialisiert», sagt Jeremy Gasser. «Es wird bei uns alles geprüft, wir machen nichts ohne TÜV-Prüfung.»