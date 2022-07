Lamperswil Frauke Matter fährt mit ihrem Pferd Huapango del Rio an die WM Vom 20. bis 23. Juli finden im französischen Les Herbiers die Weltmeisterschaften in der Pferdesportart Working Equitation statt. Mit dabei im vierköpfigen Schweizer Team ist auch die Lamperswiler Reitlehrerin und Pferdetrainerin.

Frauke Matter lässt ihr Pferd Huapango seitlich eine Stange entlang tänzeln. Bild: Mario Testa

Huapango ist ein rassiger Volkstanz aus Mexiko. Huapango ist aber auch der Name des 13-jährigen Pura Raza Española-Wallachs, mit dem Frauke Matter in zwei Wochen ins Westfranzösische Les Herbiers reist, um an der Weltmeisterschaft in Working Equitation (siehe Kasten) teilzunehmen. «Dieser Reitstil ist aus der Arbeitsreitweise der Bauern auf den Feldern Südeuropas entstanden», sagt die Reitlehrerin und Pferdetrainerin aus Lamperswil.

Matter hat ursprünglich mit klassischer Dressur begonnen, diese empfand sie aber irgendwann als zu wenig abwechslungsreich. «Deshalb habe ich später lange Westernturniere geritten. Aber irgendwann brauchte ich wieder eine neue Herausforderung und mehr Abwechslung. Etwas, was mehr der Natürlichkeit des Pferdes entspricht.» Seit 2008 macht sie deshalb Working Equitation.

Frauke Matter, Reitlehrerin und Pferdetrainerin aus Lamperswil. Bild: Mario Testa

«Es beinhaltet etwas Action und ist doch sehr anspruchsvoll. Man reitet einhändig, es gibt sehr viele fliegende Wechsel und dazu auch klassische Elemente.»

Mit Huapango nimmt sie nun vom 20. bis 23. Juli zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil. Mit ihrem Pferd Cholito hat sie 2016 schon an der Europameisterschaft und 2018 an der Weltmeisterschaft teilgenommen. «Aber er hat sich auf der Weide schwer verletzt, als er in ein Loch getreten ist.»

Zufallskauf in Spanien

Huapango hat Frauke Matter in Spanien entdeckt, als sie auf der Suche nach einem Nachwuchspferd war. Sie habe ihn einem alten Mann abgekauft, es sei ein Zufallskauf gewesen. «Ich habe ihn nun vier Jahre aufgebaut und nun hat er das Niveau, um an der WM mitzumachen.» Qualifiziert hat sich Matter, da sie in den vergangenen Monaten von allen Schweizer Reiterinnen und Reitern unter die besten vier kam. «Ich bin glücklich, habe ich es geschafft, schon wieder in die WM rein zu kommen.»

Eine Aufgabe im Parcours: Mit dem Garraocha - einer Art Speer - einen Ring treffen. Bild: Mario Testa

Zum Ziel hat sich Matter gesetzt, in der Nationenwertung möglichst weit vorne mitmischen zu können – 2018 war es der siebte Rang für die Schweiz. In der Einzelwertung avisiert sie einen Platz im Mittelfeld. «Es wird schon sehr schwierig, mit Huapango mit der Konkurrenz mitzuhalten. Andere Turnierpferde haben schon viele Jahre Erfahrung. Eigentlich ist er ja noch in den Babyschuhen.» Die besten Teams in der Working Equitation kämen aus Portugal, sagt Frauke Matter.

Training in der Halle und auf der Koppel

Umso mehr trainiert sie mit Huapango. Für die Dressur geht es in die Halle gleich neben ihrem Hof. «Das ist ideal. Ich habe seit kurzem sogar einen Spiegel, den mir viele Leute gesponsert haben. Er macht es für mich viel einfacher und auch für die Reitschüler», sagt Matter, nimmt Huapango am Zügel und geht nach draussen auf die Koppel.

«Frankreich ist in der Hitze, also muss ich auch in der Hitze trainieren.»

Auf der Koppel trainiert sie das rückwärts und seitwärts Gehen mit ihrem Pferd, die engen Wendungen um blaue Tonnen sowie die Arbeitsweisen zum Öffnen eines Tores oder das Treffen eines Rings mit einer Garrocha. Das ganze mal im Schritt, mal im Galopp, Trab gibt es nicht in der Traildisziplin. «Ein Pferd muss für diese Reitart sehr vielseitig sein. Und die Herausforderung ist, dass sie im Stil-Trail nicht schon ‹zablen›, weil sie an den Speed-Trail denken», sagt Matter.

Über Sitz- und Beinhilfe gibt sie ihrem Pferd die Befehle. «Mit der Hand am Zügel helfe ich eigentlich nur nach, wenn es nötig ist.» Die Rinderarbeit trainiere sie eher selten. «Mein Mann hat zwar Rinder, aber das Training ist sehr aufwendig und zudem betreiben wir Mutterkuhhaltung und da sind die Tiere doch ziemlich eigen.»