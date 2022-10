Küche Gestürzt: «Trauben»-Koch Thomas Schenk kredenzt eine Maroni-Pannacotta mit beschwipsten Früchten Marroni-Rezept #3: Speziell für das herbstliche Maroni-Rezept in der «Thurgauer Zeitung» kreierte Thomas Schenk, Küchenchef im Gasthaus zum Trauben, ein Gericht. Das Rezept enthält Früchte und Portwein aus Weinfelden.

Thomas Schenk ist Geschäftsleiter und Küchenchef im Gasthaus zum Trauben in Weinfelden. Bild: PD

Maroni-Pannacotta mit Portwein-Früchten

Zutaten Pannacotta: 5 dl Vollrahm

40 g Zucker

½ Vanilleschote, Mark

7,5 g Gelatine

200 g Vermicelles

1/2 Bioorange

Die Gelatine in kaltem Wasser quellen lassen. Bioorange waschen, anschliessend die Schale fein abreiben. Rahm, Zucker, Vanillemark, Vermicelles und Orangenabrieb unterrühren und aufkochen. Die Pfanne vom Herd nehmen, die Gelatine auspressen und mit einem Schwingbesen in die Rahmmasse einrühren, bis die Gelatine aufgelöst ist. Auf dem Eiswasser kaltrühren und in die vorbereiteten Formen füllen. Einige Stunden kühl stellen.

Hübsch angerichtet sieht die Pannacotta am Ende so aus. Bild: PD

Zutaten Portwein-Früchte: 60 g Zucker

30 g Wasser 1

200 ml Portwein

200 ml Rotwein

1 Zimtstange

½ Vanilleschote, Mark

8 g Maisstärke

3 EL Wasser 2

4 Stk. Feigen, reif und fest

20 Stk. Trauben, blau

Die Feigen und Trauben waschen. Dann die Feigen in 6 Schnitze schneiden und mit einem Zahnstocher die Haut mehrfach einstechen (so zieht später der Sud schön ein). Zucker und die 30 Gramm Wasser in einer Pfanne karamellisieren. Portwein, Rotwein, Zimt und Vanillemark beigeben und einige Minuten leicht einreduzieren. Die Maisstärke mit 3 Esslöffel Wasser anrühren und mit dem Schwingbesen in den kochenden Portweinsud einrühren, bis er bindet.

Anschliessend die Trauben beigeben und eine Minute mitkochen. Pfanne vom Herd nehmen und die Feigenschnitze vorsichtig in den Sud legen. Einige Stunden zugedeckt im Kühlschrank ziehen lassen. Am Ende die Pannacotta stürzen und mit den Portwein-Früchten anrichten.

Tipp: Die Früchte können auch gut mit Birnen oder anderem Obst ersetzt werden. Alternativ noch Weinbeeren oder geröstete Mandelblätter dazugeben. Die Pannacotta kommt besonders schön in kleinen Silikon-Backformen, diese können kurz angefroren und danach gestürzt werden.