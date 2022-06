Konzert Männerchor überrascht und begeistert in Bussnang Der Männerchor Bussnang-Rothenhausen singt sich mit dem Liederabend «C’est la vie» in die Herzen des Publikums.

Der Männerchor Bussnang-Rothenhausen bei seinem Auftritt in der evangelischen Kirche Bussnang. Bild: Christoph Heer

Der Startschuss zum Liederreigen in der evangelischen Kirche Bussnang war überraschend. Da die Protagonisten dieses Abends mit der Aufrichtung der Festwirtschaft noch nicht fertig waren, musste kurzerhand das Publikum den Konzertauftakt übernehmen. Nach einem Fehlstart gelang das den über 100 Besucherinnen und Besuchern gar nicht mal so schlecht, wenn man bedenkt, dass der Kanon «Ade bini luschtig gsi» für Laien gar nicht so einfach zu singen ist. Natürlich war besagte «Verspätung» der Männerchörler ein Teil der Show. Die Lacher hatten die Sänger so auf jeden Fall auf Nummer sicher.

Auch der Männerchor Bussnang-Rothenhausen hat – coronabedingt – eine ganze Weile keinen Auftritt vor Publikum absolvieren können. Doch nun waren die Freude und die Genugtuung schliesslich umso grösser, dass sich am Freitagabend, 3. Juni, das Gotteshaus bis fast auf den letzten Platz gefüllt hatte. Unter der Leitung von Dirigent Roberto Alfaré erklangen Lieder wie «Tritsch-Tratsch-Polka», «Das gold’ne ABC», «The Crazy Wine Tasting» oder «Moscht-Indie». Dem Publikum gefiel das Gehörte, dem wiederholten, lang anhaltenden Applaus nach zu urteilen. Zudem gefielen auch die leuchtend gelben Krawatten der Sänger – ein Farbtupfer nach einer schwierigen Zeit.

«Männerklang» bereichert das Konzert

Der stimmungsvolle Abend beinhaltete ausserdem den Auftritt des Vokalensembles Männerklang, das als tolle Ergänzung zum Gesamtchor

bezeichnet werden kann. Emanuel Helg begleitete die Liedvorträge am Klavier. So konnten sich die Zuhörerinnen und Zuhörer über einen musikalisch-gemütlichen Start in das Pfingstwochenende freuen. Für kurze Zeit die Seele baumeln lassen, Freunde und Bekannte treffen und beim Apéro Gespräche über Gott und die Welt führen – so muss das sein in einer hektischen Vorsommerferienzeit.