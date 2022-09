Hallenbad Weinfelden hat bald keine Bademöglichkeit mehr: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum geschlossenen Hallenbad Seit Anfang September ist klar: Das Weinfelder Hallenbad kann nicht, wie zunächst gedacht, nächste Woche wieder öffnen. Es bleibt bis und mit 13. November geschlossen. Der Grund: Die schwarzen Platten fehlen. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur Schliessung.

Die schwarzen Platten auf dem Beckenboden fehlen noch. Bild: PD

Wie die Stadt in einer Mitteilung geschrieben hat, wurden Anfang der Sommerferien erhebliche Schäden bei den Bodenplatten im Schwimmbecken des Hallenbades festgestellt. Zunächst hiess es, bis die Reparaturen erledigt sind, schliesse das Hallenbad bis am 18. September, bis dahin bleibe das Freibad als Ersatz. Nun hat sich gezeigt, dass die Lieferung neuer Bodenplatten schwierig ist. «Es gibt nur sehr wenige Produzenten, die speziell für Bäder Platten herstellen», sagt Bernhard Aggeler, Leiter Sport der Stadt. Die schwarzen Platten für die Bodenmarkierung konnten nicht rechtzeitig geliefert werden. Die gesamten Folgearbeiten wie etwa die Grundreinigung oder die Befüllung der drei Becken müssen daher ebenfalls unterbrochen werden. Entsprechend bleibt das Hallenbad bis November geschlossen.

«Sie sind wichtig für die Orientierung der Schwimmerinnen und Schwimmer», sagt Aggeler. Wegen des Wasserdrucks können aber beispielsweise keine weissen Platten angemalt werden, «die Farbe könnte sich auflösen und so auch das Wasser verunreinigen».

Sind die Platten da, werden sie verlegt, verfugt und alles muss trocknen. Erst danach kann die übliche jährliche Reinigung stattfinden. «Alle Arbeiten, die wir erledigen konnten, haben wir gemacht.» Aber das Auffüllen des Beckens sowie das Erwärmen des Wassers dauert mehrere Tage. «Wir haben uns Reserven eingeplant, sollten wir früher fertig sein, werden wir sicher auch früher öffnen», sagt er. «Für mich persönlich wäre es schade, wenn wir das Hallenbad noch länger schliessen müssten. Ich hoffe, das Gegenteil trifft ein», sagt Aggeler.

«In den vergangenen Wochen konnten wir das Team gut aufteilen. Manche haben auf den Sportanlagen oder der Eishalle gearbeitet. Sobald die Platten verlegt sind, gibt es für die Mitarbeitenden auch wieder Arbeit im Hallenbad.» Insgesamt habe man genügend Arbeit für die Mitarbeitenden, versichert Aggeler.

«Wir werden die Saisonkarten um die Zeit der Schliessung verlängern», erklärt der Sportchef.

Normalerweise ist für das Freibad an der Thur am Bettag die offizielle Saison zu Ende. «Vergangenes Jahr hatten wir bis Ende September hohe Lufttemperaturen, wir konnten das Thurbad entsprechend geöffnet lassen», sagt Aggeler. Trotz der unsicheren Wetterlage hat der Stadtrat am Dienstagabend entschieden, dass das Freibad weitere zwei Wochen geöffnet bleibt. Also bis am Wega-Sonntag. «Die Luft- und Wassertemperatur entscheiden dann, ob das Thurbad noch länger geöffnet bleibt.» Da das Wasser im Thurbad mit einer Solarthermieanlage beheizt wird, ist man speziell auf Sonnenschein angewiesen. Elektrizität wird lediglich für den Betrieb der Anlage, zum Beispiel für die verschiedenen Pumpen, benötigt.

Wird das Freibad vor November geschlossen, dann gibt es für die Weinfelderinnen und Weinfelder keine Möglichkeit, zu baden. Schulen und Vereine könnten ihre Stunden im Wasser ebenfalls nicht mehr wahrnehmen. Eine örtliche Alternative gibt es nicht.