Glosse Räbeblatt: Wo das Herz zu Hause ist Weinfelden ist Stadt. Aber weder Grenz- noch Hafen- und leider auch nicht Hauptstadt. Doch, was wäre der passende Übername für die Stadt am Ottenberg?

Wie soll die Stadt mit Übernamen heissen?? Bild: Mario Testa

Seit jenen Tagen, in denen sich Thomas Bornhauser von der Treppe des «Traubens» in Weinfelden einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert hat, kämpft die Stadt mit einem Image-Dornröschenschlaf. Erst seit drei Jahren darf sich Weinfelden überhaupt Stadt nennen und ist damit die jüngste im Kanton. Ein Nachteil. Denn Hauptstadt ist man, trotz Bornhauser und halbjährlichem Besuch des Grossen Rates, eben leider nicht. Auch Grenzstadt oder Hafenstadt kann sich Weinfelden nicht nennen. Ebenso fehlt die historische Altstadt mit Schloss, Stadtmauer oder Kloster. Das dürfen andere für sich proklamieren. Was tun also?

Findige Werbestrategen sind nun an die Herkulesaufgabe herangetreten, der Stadt einen richtigen Übernahmen zu geben. Weinstadt ist zu nah am Namen und könnte weinerlich missverstanden werden. «Wein doch» wurde als wenig nützlicher Werbeslogan betrachtet. Auch «Zentrumsstadt» mag nur wenige überzeugen, denn im Zentrum ist Weinfelden ja gar keine Stadt, sondern immer noch ein Dorf.

So kamen die Strategen auf die Idee, Weinfelden als die Bankstadt zu vermarkten. Zumal nun an der Bankstrasse Grosses geplant ist, die TKB hier ihren Sitz hat und die Stadt mit ihrer Bänkli-Werbeaktion das ihrige dazu beigetragen hat.

Famos finden die einen, andere hätten lieber, Weinfelden wäre die «Herzensstadt». Im Herzen des Thurgaus. Ein Ort, an dem das Herz für Wein, Essen und die WEGA schlägt. Ein Ort eben, wo das Herz sein Zuhause hat. Viele Heimweh-Weinfelderinnen und -Weinfelder können das bestätigen.