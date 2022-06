Glosse Räbeblatt: Weshalb im Jahr 2523 die Frauen den Thurgau regieren 500 Jahre in der Zukunft: Weinfelden ist keine Stadt mehr, sondern Stadtteil eines riesigen Metropolitanraumes. Dafür feiert man die Geschichte einer unbekannten Kandidatin, die als erste Frau die Stadt einst präsidierte.

Das Weinfelder Stadthaus: Im Jahr 2523 ist es im Epizentrum der Macht. Bild: Mario Testa

Wir schreiben den 1. Juni des Jahres 2532. Die Schulkinder wuseln geschäftig in ihren Klassenzimmern umher. Heute gilt es ernst. Ein digitaler Schülerchor mit historischem Theater soll aus dem gesamten Metropolitanraum Thurgau übertragen werden. Allein über zwanzig Million Schweizer Zuschauer wollen das Schauspiel live mitverfolgen.

Sabrina Bächi, schreibt als Satira die Glosse Räbeblatt. Bild: Andrea Stalder

Es ist die feierliche Eröffnung «500 Jahre weibliche Machtübernahme». Damals wurde die erste Stadtpräsidentin der noch kleinen Stadt Weinfelden eingesetzt. Ein denkwürdiger Moment. Seither eroberte weibliche Politik den gesamten Raum, liess Frauenparlamente spriessen, die Gleichberechtigung durchsetzen, das Gesundheitswesen reformieren und die Renten stabilisieren. Reichtum und Wachstum hielten Einzug.

Gedenkfeier für die Heldin

Die Stadt Weinfelden wurde zum Hauptort, verschmolz mit den umliegenden Dörfern und Städten und bildet heute das Zentrum des Metropolitanraums Thurgau. Dessen Regierungssitz immer noch im Stadtteil Weinfelden liegt, dem Epizentrum der Macht. Wo eine weibliche Regierung die Geschicke aller lenkt.

In Gedenken an die – wie man sie nennt – «unbekannte Kandidatin», die allen Widrigkeiten zum Trotz einer Jeanne d’Arc gleich die männliche Festung der Politik eroberte und den ehemaligen Kanton Thurgau in ein neues Zeitalter überführte, soll eine ganze Woche gefeiert werden. Ihr Name geriet wohl in Vergessenheit.