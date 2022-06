Glosse Räbeblatt: Wenn Fische furzen oder wie die 1.-August-Rede künftig aussieht Nächstes Jahr müssen sich die Weinfelderinnen und Weinfelder auf eine neue Rede des Stadtpräsidenten einstellen. Wie das aussehen könnte? Ein Beispiel.

Bald ist es wieder so weit: Der Nationalfeiertag steht vor der Tür und damit auch die besonders lehrreichen und spannenden Reden. Meist trifft es ja Politiker, Gemeinde- und Stadtoberhäupter. Von daher kommt es vor allem in Weinfelden zu einem nostalgischen Anlass. Noch ein letztes Mal darf man dem Gezwitscher Max Vögelis lauschen. Bekanntermassen ist er ja keine Amsel, die bis in die tiefe Nacht hinein unaufhörlich singt. Nein, seine Ansprachen über Tell und den Hut Gesslers sind kurz und knackig.

Sabrina Bächi, Leiterin Ressort Weinfelden schreibt als Satira die Glosse Räbeblatt. Bild: Andrea Stalder

Ob das nächstes Jahr auch so ist? Jedenfalls lässt sich ableiten, worauf sich die Weinfelderinnen und Weinfelder im kommenden Jahr an der Festansprache einstellen müssen. Sollte Kandidat Simmen gewinnen, so wird es wohl eine lautmalerische Ansprache. Denn das Verb simmen bedeutet sirren oder in heller, fein vibrierender Weise tönen. Wenn wir am 1. August also etwas hören, dann ist es kein Tinitus oder falsch eingestelltes Hörgerät.

Ob der Wolfer allerdings tatsächlich vom Rednerpult heulen würde, scheint fraglich. Viel eher wird er auf die mythologische Grundlage seines Namensgebers ansprechen. Es gibt nämlich einige Völker, etwa die Usbeken oder die Hunnen, die glauben, dass sie vom Wolf abstammen. Vielen bekannt sein dürfte die Wölfin, die Remus und Romulus säugte, auf dass sie die Ewige Stadt erbauten. Ob Wolfer also am 1. August über die baulichen Veränderungen der Stadt sprechen würde? Wir werden sehen.

Am Ende bleibt noch Kandidat Fisch. Bekanntermassen sind Fische stumm. Wobei dies nicht ganz stimmt. Forschende haben nämlich festgestellt, dass es Fische gibt, die mittels Fürzen kommunizieren. Auch wenn wir das einem künftigen Stadtpräsidenten nicht anraten möchten, die Rede auf diese Weise zu halten, so wäre es doch recht amüsant und – das wäre für Weinfelder besonders wichtig – wohl auch sehr kurz.