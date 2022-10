Essen Kulinarische Spezialitäten aus aller Welt in Weinfelden Am dreitägigen Foodtruck-Happening auf dem Marktplatz hatten die Besucherinnen und Besucher während dreier Tage die Qual der Wahl.

An einem der Imbisswagen gab es nepalesische Gerichte. Bild: Manuela Olgiati

Foodtrucks haben Anziehungskraft. Anhänger an Anhänger reiht sich am Foodtruck-Happening auf dem Marktplatz in Weinfelden. Hier flanieren am Samstag Familien und Paare. Sie finden Gerichte für jeden Geschmack. 18 verschiedene Imbisswagen stehen vom Freitag bis Sonntag für hungrige Gäste bereit. Eine kulinarische Entdeckungsreise steht bevor. Besucherin Katharina Tissot, die Produktionsleiterin am Theaterhaus Thurgau, sagt:

Besucherin Katharina Tissot. Bild: Manuela Olgiati

«Diesen Anlass verbinde ich mit den Menschen und der Kultur.»

Tissot empfiehlt als Menu die Zanderfilets im Bierteig.

Die Musik lockt weitere Gäste auf den Marktplatz. Am Mittag haben Kinder Kurzweil auf der Hüpfburg. Eltern bestellen nepalesisches Gemüsecurry und frittierte Auberginen. Auch Linsen-, Fisch- oder Fleischcurry kommen an. Ebenso die leckeren Momos vom Tibeter, einem bewährten Küchenchef in Weinfelden. Zudem sind die saftigen Fleischspiesse der Grillchefs beliebt.

Gerichte aus allen Herren Ländern

Es werden indische, koreanische und japanische Gerichte angeboten. Die griechische Küche ist ebenso vertreten wie die italienische. In der Hexenchessi-Chuchi kommt urchige Schweizer Feinkost auf den Tisch. Und natürlich gibt es auch chinesische Frühlingsrollen. Zwei Bars runden das kulinarische Erlebnis ab. Getränke reichen Damen im Dirndl. Zum Schutz vor dem Regen haben die Veranstalter am Freitag ein Festzelt aufgebaut.

Das Foodtruck Happening zog viele Besucherinnen und Besucher an. Bild: Manuela Olgiati

Die Schlemmeroase unter freiem Himmel fand am verlängerten Wochenende zum letzten Mal in dieser Saison auf dem Marktplatz statt. «In die Ostschweiz kommen wir gerne», sagt Veranstalter Mo Baker aus dem Kanton Bern. In Weinfelden findet das Foodtruck-Happening seit einigen Jahren zweimal im Jahr statt.