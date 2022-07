EIDGENÖSSISCHES ARMBRUSTSCHÜTZENFEST Simon Beyeler sichert sich den Titel des Schützenkönigs Der Berner aus Schwarzenburg triumphierte in Neuwilen. 850 Aktive aus der ganzen Schweiz nahmen an der zehntägige Veranstaltung teil. Sie ging am Sonntag mit dem Ausstich und dem Absenden zu Ende.

Schützenkönig Simon Beyeler aus Schwarzenburg, flankiert von den beiden OK-Präsidenten Andreas Häberli und Roland Ravelli. Bild: Werner Lenzin (Neuwilen, 17. Juli 2022)

Es herrscht eine ruhige und konzentrierte Stimmung im Stand. Die am Ausstich teilnehmenden Schützen bringen ihre Punktzahl aus dem Qualifikationsschiessen für den Titel des Schützenkönigs mit. Spannung liegt in der Luft. 30 Mal laden alle die Armbrust mit dem Spannhebel, legen den Pfeil auf und halten die Waffe gekonnt, um das Qualifikationsprogramm zu absolvieren.

Körperbeherrschung und mentale Stärke

Die Scheiben schwirren hin und her. Maximal können 300 Punkte erzielt werden. Es ist wichtig, in welchem Augenblick der Finger am Abzug durchgedrückt wird. Armbrustschiessen erfordert Konzentration, Körperbeherrschung, mentale Stärke und Ausdauer. Diese Kombination – der Geist, der den Körper kontrolliert – hat Friedrich Schiller in seinem Drama «Wilhelm Tell» eindrücklich beschrieben.

Um die Mittagszeit sind die Würfel gefallen: Mit 294.25 Punkten in der Qualifikation und 295 Punkten im Ausstich liegt der Berner Simon Beyeler 10.75 Punkte unter dem Maximum von 600 Punkten und darf sich als Eidgenössischer Schützenkönig 2022 feiern lassen.

«Mich fasziniert dieses ruhige Sportgerät seit meinem achten Lebensjahr. Ich bin durch meinen Vater zum Armbrustschützenverein Bürglen gekommen», sagt der 29-jährige Informatiker Joel Brüschweiler. Mit 290 von 300 möglichen Punkten im Vorprogramm und dem Glanzresultat von 158 Punkten (Maximum: 160 Punkte) wird der amtierende Weltmeister Schweizermeister im Kniend-Bewerb.

Doppelbelastung kostete besseres Resultat

Nicht zufrieden mit seiner Leistung ist OK-Präsident Roland Ravelli: «Die Doppelbelastung war zu gross und mein Resultat unter dem Wert.» Seit 50 Jahren ist er mit der Armbrust unterwegs, das Schiessen mit dieser Waffe ist für ihn Abspannen und den Kopf frei machen. «Ich habe nach wie vor dieselbe Freude an diesem Sport», betont er.

Mit ihm zusammen bildet Andreas Häberli vom Armbrustschützenverein Neuwilen das OK-Präsidium. Kollegen vom 300-Meter-Schiessen machten ihn enst auf die Armbrust aufmerksam. «Trotz des dreifachen Kranzes bin ich nicht zufrieden», sagt er. Die Armbrust bezeichnet er als die absolut präziseste Waffe auf diese Distanz, zumal die Munitionsabweichung wegfällt.

Vor 44 Jahren vom Kleinkaliberschiessen zur Armbrust gewechselt hat Marcello Massolin, der Schützenmeister bei den Thurgauer Armbrustschützen-Veteranen. Auch ihn fasziniert der ruhige Ablauf und die grosse Konzentration.