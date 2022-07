EIDGENÖSSISCHES ARMBRUSTSCHÜTZENFEST «Ich habe immer glückliche und frohe Gesichter gesehen» Regierungsrätin Monika Knill war OK-Ehrenpräsidentin bei der zehntägigen Grossveranstaltung in Neuwilen. Im Interview zieht sie eine positive Schlussbilanz.

Regierungsrätin Monika Knill hat das Eidgenössische Armbrustschützenfest hautnah miterlebt. Bild: werner Lenzin (Neuwilen, 17. Juli 2022)

Frau Knill, welche Bedeutung hat für Sie als Regierungsrätin und OK-Ehrenpräsidentin des Eidgenössischen Armbrustschützenfestes (EASF) das Schiesswesen?

Monika Knill: Die Sportart Schiessen ist sehr vielfältig und anspruchsvoll, wird jedoch oft unterschätzt. Um erfolgreich zu sein, müssen Körper und Geist im Einklang sein und dies setzt sehr viel Training voraus.

Was bedeutet für Sie das Schiessen mit der Traditionswaffe Armbrust?

Ich bin keine Schützin. Aber das Behördenschiessen hat mir grosse Freude bereitet. Da es beim Armbrustschiessen nicht laut chlöpft, ist es umso schöner. Die Armbrust ist heute ein modernes Hightech-Sportgerät und bedient nur noch klischeehaft die Tradition und Geschichte.

Das ESAF 2022 in Neuwilen ist vorbei. Wie lautet ihr Fazit?

Eindrücklich und unglaublich schön. Ich hatte im Vorfeld Respekt davor, dass das OK und die Helfenden ein solches Fest während zehn Tagen stemmen können. Dazu kommt der Auf- und Abbau. Jeder Festtag begann in den frühen Morgenstunden und endete spät in der Nacht. Nicht wenige waren zehn Tage und Nächte am Chrampfen. Ich habe aber immer glückliche und frohe Gesichter gesehen. Es war einfach genial, dass wir diesen Anlass reibungslos durchführen konnten.