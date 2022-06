«Dance Fusion» Das Publikum ist aus dem Häuschen: Ein grosses Miteinander im Weinfelder «Thurgauerhof» Am Samstag standen tanzende und musizierende Personen aus Weinfelden und München auf der Bühne.

Die Tänzerinnen boten eine mitreissende Show. Bild: Reto Martin

Der Theatervorhang war noch zu, man war noch nicht einmal richtig auf Empfang geschaltet, da brandete schon riesige Begeisterung im fast voll besetzten «Thurgauerhof» auf. Das Publikum applaudierte, rief und pfiff.

Schulleiter Andreas Schweizer. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Am Samstag war die Welt zu Gast in Weinfelden. Auf der Bühne standen 40 Tänzerinnen und Tänzer, die ihre Ausbildung an der Iwanson in München abgeschlossen haben. Einen Auftritt hatten auch Tänzerinnen der Begabtenförderung Tanz und die Showgruppe. Die jungen Frauen bewegten sich zu mitreissenden Musicalmelodien aus «Fame», «Hair», «Mamma Mia» und anderen mehr. Für den richtigen Sound sorgten der Popchor und die Band der Lehrpersonen der Musikschule Weinfelden. Deren Leiter Andreas Schweizer sagte mit einem Strahlen im Gesicht: «Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns nicht über Nachwuchsprobleme beklagen müssen.»

Gänsehautmomente en masse

14 Bilder 14 Bilder

«Ich bin schon sehr aufgeregt», sagte vor Showbeginn Produktionsleiterin Monika Buholzer. Sie war völlig umsonst nervös, denn der Abend war ein einziges Highlight mit vielen Gänsehautmomenten, ein Durchlaufen einer wertvollen Lebensschule, geprägt von gesellschaftlichem Zusammenhalt.

Produktionsleiterin Monika Buholzer. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Mit hoher Ausdruckskraft und Bildlichkeit überzeugten die Abgängerinnen und Abgänger der Iwanson in München. Zuerst «Squad One»: Bedrohung, Erstarrung, Fallen, Aufstehen. Die Halle bebte, auch wegen des begeisternden Applauses. Einen nicht enden wollenden Applaus gab s auch für die erhellenden Szenen mit «Birdsland», wo sich alles zwischen Mikrotönen bewegte und wo die Vorstellung von der Suche nach dem Paradies erzeugt wurde.

Als könnte die Seele tanzen

Die Mädchen Lina und Nora aus Frauenfeld kamen mit ihrer Mama zur Show, weil sie «etwas abgucken wollten». Es habe sich gelohnt, sagen sie. «Voll cool. Ich habe gelernt, was man alles erreichen kann.» Und Schwester Nora meinte: «Am besten hat mir das Schlagzeug gefallen und der Gesang. Wenn man die Lieder hört, ist es, als könnte die Seele tanzen.»