Bussnang Drei Jahrzehnte im Einsatz für die Gemeinde Anita Leutwyler ist Gemeindeschreiberin von Bussnang. Angefangen hatte sie vor 30 Jahren als Zivilstandsbeamtin auf der Gemeindeverwaltung. Zu ihrem Dienstjubiläum gab es Blumen von Gemeindepräsident Ruedi Zbinden und eine Überraschung.

Gemeindepräsident Ruedi Zbinden und Gemeindeschreiberin Anita Leutwyler. Bild: PD

Anita Leutwyler feierte am 1. Oktober 2022 ihr 30-jähriges Arbeitsjubiläum auf der Gemeindeverwaltung Bussnang. Angefangen hatte ihr Engagement für die Gemeinde mit Zug Am 1. Oktober 1992. Damals trat sie die Stelle als Zivilstandsbeamtin an. Eine grosse Reorganisation sorgte dann jedoch dafür, dass von ihrer ursprünglichen Arbeit nicht mehr viel blieb. Die Zivilstandesämter wurden 2005 zu Bezirkszivilstandsämter, geblieben ist einzig das Bestattungsamt. «Anita Leutwyler hat diese Aufgabe mit viel Einfühlungsvermögen geleitet», sagt Gemeindepräsident Ruedi Zbinden anlässlich einer kleinen Feier zum Dienstjubiläum im Gemeindehaus.

Seit 2004 amtet Anita Leutwyler als Gemeindeschreiberin von Bussnang und nebenbei betreut sie die Administration der Werkbetriebe und vieles mehr. «Es gibt kaum ein Thema über das sie nicht Auskunft geben kann», sagt Ruedi Zbinden.

«Ihr Wissen über die Gemeinde hat einen beträchtlichen Umfang und alle wissen dies sehr zu schätzen.»

Anita Leutwyler sei für viele die erste Auskunftsstelle und «sie gibt der Gemeindeverwaltung ein sympathisches Gesicht.»