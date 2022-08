Burning-Ass-Festival «Die Welt steht kopf und deshalb Burnie auch»: Strohwiler Holzmann wartet im Kopfstand auf das Feuer Am 19. August soll in Strohwilen wieder ein grosser Funken brennen. Zum vierten Mal organisiert Vereinspräsident Daniel Schmid mit seinen Kollegen vom Arschkartenklub den Anlass. Auch wenn das Feuerverbot bis dann bestehen bleibt, soll es ein Fest werden.

Vereinspräsident und Initiator Daniel Schmid an der Burnie-Baustelle. Bild: Mario Testa

Die Aussicht stimmt für die wohl grösste temporäre Holzfigur im Thurgau. Wobei Burnie das Panorama von Bodensee bis Säntis dieses Jahr im Kopfstand anschauen muss. «Die Welt steht kopf und deshalb Burnie auch», sagt Daniel Schmid. «Die vergangenen zwei Jahre waren ja wirklich aussergewöhnlich, deshalb das Motto.» Vor dem Wochenende war die Figur nicht ganz fertig, erst Kopf und Bauch waren an ihrem Platz. Doch bis am Freitag, 19. August, wenn das Burning-Ass-Festival stattfindet, soll Burnie fertig sein. «Die Beine und Arme haben wir vorgefertigt und montieren sie noch. Und klar, Burnie ist im Homeoffice, er kommt also in seinen Finken daher.»

Der brennende Burnie aus dem Jahr 2019. Bild: Andrea Stalder

Für den Initianten des Burning-Ass-Festivals und Präsident des veranstaltenden Arschkartenclubs ist der Bau des fünften Burnie speziell. «Die bisherige Figur haben wir ja schon dreimal gebaut. Jetzt auf dem Kopf ist es ein völlig anderes Unterfangen.» Die Figur wird mit 1,5 Tonnen auch nur noch halb so schwer sein wie in der Vergangenheit, aber doch auch zehn Meter hoch. Bisher bildeten zwei Stämme jeweils die Beine und auf diese solide Basis konnte die Figur gestellt werden.

«Nun haben wir nur einen schmalen Hals und einen Stamm. Deshalb verwenden wir dünneres Holz für die Hülle.»

Auch das Gerüst um die Figur ist neu, bisher wurde Burnie jeweils am Boden gefertigt und dann auf die Beine gestellt. Nun beginnt der Bau der Figur vom Kopf her aufwärts.

Ein Fest trotz Feuerverbot

Im grossen Bauch von Burnie hat's genug Platz für etwas Stroh als zusätzliches Brennmaterial. Doch befüllt wird die Holzfigur wohl nicht. «Wir haben den nötigen Abstand zum Wald nicht und es gilt ja immer noch ein Feuerverbot. Wir gehen nicht davon aus, dass wir Burnie am Freitag abbrennen können.» Ein Fest gibt es aber trotzdem diesen Freitag – einem neuen Datum gegenüber den Vorjahren.«Bis jetzt war’s immer am 31. Juli. Aber wir haben viele Rückmeldungen erhalten, von Mitgliedern, die in den Ferien waren. Deshalb machen wir es nun nach den Sommerferien am ersten Wochenende.»

Blick von oben in den Bauch von Burnie. Die Holzplatte mit den Aussparungen für die Balken der beiden Beine liegt schon parat. Bild: Mario Testa

Die Festwirtschaft öffnet um 18.30 Uhr, später gibt es Livemusik von The Wallbanger & Sacchetti mit ihrem Arschkarten-Song und später von einem DJ. Wenn es doch möglich ist, wird Burnie um 23.23 angezündet.

«Mit 200 Gästen wären wir schon sehr zufrieden.»

Einen anderen, weiter vom Wald entfernten Standort gäb es zwar, bereits mit Fundament von Burnina aus dem Jahr 2018. «Aber als wir uns für den Bau von Burnie dieses Jahr entschieden haben, haben wir hier das Fundament gebaut und das Gerüst errichtet. Erst danach kam das Feuerverbot. Wir können Burnie also nicht mehr zügeln.»

Brennen soll Burnie aber auf alle Fälle, wenn nicht am 19. August, dann halt später. «Wir haben so viele Stunden Arbeit investiert und grosse Freude an Burnie. Dann steht er halt noch etwas länger hier», sagt Daniel Schmid. «Vielleicht brennen wir ihn dann an Silvester ab am früheren Abend, dann kann auch jeder noch eine Wurst über das Feuer halten.» Sollte es so kommen, wird um Burnie ein Zaun hochgezogen und die Figur mit Seilen fixiert. «Nicht, dass noch irgendjemand die Figur anzündet.»

Zwei Holzdackel dürfen leben

Im Jahr 2019 hat Daniel Schmid mit seinem Team nebst Burnie auch einen Dackel aus Holz gebaut, der eigentlich hätte mit verbrannt werden sollen. Aber dann meldete sich das Dackelmuseum aus Passau und seither steht der grosse Holzhund dort im Biergarten. «Wir haben dann noch einen zweiten Dackel gemacht und uns damit bei der Kunstausstellung Bad Ragarz beworben – und durften tatsächlich mitmachen», sagt Daniel Schmid.

Im Jahr 2019 bekam Burnie einen Dackel zur Seite. Während Herrchen abbrennen musste, kam der Hund in ein Museum. Bild: Andrea Stalder

Weil an der Kunstausstellung auch jedes Werk einen Preis haben muss, notierte auch Schmid eine entsprechende Summe neben die Holzfigur. «Wir haben einen fünfstelligen Betrag gewählt, weil wir den Dackel eigentlich nach der Ausstellung zurück haben wollten. Aber tatsächlich hat ein Kunstsammler aus Österreich uns den Dackel abgekauft.»