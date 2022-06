Am Samstag, 2. Juli, ab 10 Uhr lädt die Spielplatzgruppe die Bevölkerung dazu ein, das Jubiläum «40 Jahre Spielplatz an der Thur» zu feiern. Am Morgen sorgen Alphornbläser für Unterhaltung, am Nachmittag stehen Spiel und Spass mit der Pfadi Bürglen auf dem Programm. Anhand einer Fotoausstellung und einer Dia-Präsentation gewährt die IG den Besuchern einen Einblick in ihre Aktivitäten. Für das leibliche Wohl sorgt eine Festwirtschaft mit familienfreundlichen Preisen. Der Erlös wird für den Spielplatz verwendet. (mwg)