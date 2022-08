Bürglen Aus dem Restaurant wird eine Zentrumsüberbauung Auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Ochsen soll eine neue Überbauung entstehen. Eigentümer, Ingenieur und Gemeinde informierten über das geplante Bauvorhaben.

Bauherrenvertreter Jürg Messmer erklärt einem Besucher die Pläne. Bild: Monika Wick

«Wie ihr seht, haben wir nicht mit so vielen Besuchern gerechnet», sagt Gemeindepräsident Kilian Germann. Weil das Interesse an der Informationsveranstaltung vom vergangenen Montag zum Gestaltungsplan «Zentrum» in Bürglen so gross ist, müssen rasch noch zusätzliche Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden. «Diese Informationsveranstaltung soll Ihnen die Gelegenheit bieten, sich einen Überblick über das geplante Projekt und die Möglichkeit zur Mitwirkung zu verschaffen», sagt Germann.

Das Grundstück, auf dem sich das ehemalige Restaurant Ochsen befindet, gehört heute der Wiler Firma Viola Architekten AG. Sie plant, auf dem rund 4000 Quadratmeter grossen Areal eine Zentrumsüberbauung mit rund 27 Wohnungen und verschiedenen Gewerbeflächen zu realisieren. «Die Neubauten nehmen Bezug auf bereits bestehende Gebäude und betten sich mit ihren Schrägdächern und den eingelassenen Loggien in die Umgebung ein», sagt Eigentümer Dario Viola.

Die geplante Überbauung mitten in Bürglen besteht aus vier Gebäuden. Bild: PD/Viola Architekten

Die geplante Überbauung beinhaltet vier Mehrfamilienhausbauten mit 1½- bis 3½-Zimmer-Wohnungen. In den Untergeschossen entstehen ein Ladengeschäft mit einer Fläche von rund 640 Quadratmetern sowie einige kleinere Räume für Büros, Praxen oder Gastronomiebetriebe. Die Anordnung der neuen Gebäude bietet Platz für einen begrünten, parkähnlichen Innenhof. Dazu gibt es Parkplätze und eine Tiefgarage.

Enge Zufahrt sorgt für Gesprächsstoff

Für den grössten Diskussionsbedarf sorgt unter den Anwesenden die Zulieferungsrampe des zukünftigen Detailhandelsgeschäftes. Votanten befürchten, dass die Zufahrt, die am Gebäude der Post vorbei führen wird, zu eng oder zu gefährlich sein könnte. Martin Götsch vom Bürgler Ingenieurbüro I+Geo AG sagt, dass Anliegen oder Vorschläge schriftlich auf der Gemeindekanzlei deponiert werden können.

Gemeindepräsident Kilian Germann, Eigentümer Dario Viola, Bauherrenvertreter Jürg Messmer und Ingenieur Martin Götsch. Bild: Monika Wick

Bevor der Gemeinderat den Gestaltungsplan bewilligen kann, müssen die Rückmeldungen aus der Mitwirkungsveranstaltung bearbeitet werden, eine öffentliche Auflage erfolgen, allfällige Einsprachen behandelt werden und die Genehmigung durch den Kanton vorliegen. Im Idealfall erfolgt der Start der Bauarbeiten Anfang 2024. «Diese werden zirka zwei Jahre dauern», sagt Jürg Messmer, Vertreter der Bauherrschaft Swiss Rees GmbH.