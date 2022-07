Bonau Gedenken an die Opferbereitschaft Abrahams Am Sonntag 2022 feierten die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat Schweiz einen der wichtigsten islamischen Feiertage, das sogenannte Id-ul-Adha, auch Opferfest genannt.

Die Ahmadiyya-Mitglieder geniessen nach dem Gottesdienst das gemeinsame Essen vor der Moschee. Bild: PD

Am Opferfest gedenken Muslime aus aller Welt, an die Opferbereitschaft des Propheten Abraham, der auch als der Stammvater der drei grossen Weltreligionen bekannt ist, darunter das Judentum, Christentum und der Islam. Daher bietet seine Geschichte bezüglich der Bereitschaft, seinen geliebten Sohn auf Geheiss Gottes zu opfern, eine interreligiöse Triebkraft, da sie für alle drei Weltreligionen von grosser Bedeutsamkeit ist.

In den Heiligen Schriften der Religionen werden, trotz Unterschiede, vor allem die Opferbereitschaft des Propheten Abraham und die Bereitwilligkeit seines Sohnes hervorgehoben. Abraham soll durch einen Traum respektive Gottes Worten die Aufgabe erteilt bekommen haben, seinen Sohn zu opfern.

Hingabe statt Blutvergiessen

So nahm er ihn mit, als er jedoch das Beil ansetzte, um seinen auf dem Altar liegenden Sohn zu opfern, wurde ihm von Gott mitgeteilt, aufzuhören, da er bereits mit seiner Hingabe und Bereitschaft das Gebot Gottes erfüllt hat und sein Vertrauen in Gott unter Beweis stellen konnte.

Faiz Khan führt durch den Gottesdienst zum Opferfest in der Nuur-Moschee. Bild: PD

Abraham sollte stattdessen ein Tier schlachten, wobei ein Drittel des Fleisches an Arme und Bedürftige gespendet werden sollte. Diesem Opfer gedenken auch die Schweizer Muslime, die am Sonntag das Opferfest in der Nuur-Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat verrichten. Dieses Jahr nahmen rund 200 Personen aus der Ostschweiz am Fest teil. (red)