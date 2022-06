Birwinken Open Air: JD Miller und Vice rocken unter den Apfelbäumen in Birwinken Vom 23. bis 26. Juni geht im beschaulichen Birwinken wieder mal ein Open Air über die Bühne. Die Veranstalter haben sich als neuer Verein formiert und setzen trotz kleiner Bühne auf grosse Namen der Rockmusik.

Das Open Air Berg-Birwinken findet zwischen Apfelbäumen auf einem Feld in Birwinken statt. Bild: Mario Testa (2018)

«S'Rock Fäschtival under dä Öpfelbömm» feiert seine Auferstehung. Nicht nur während der vergangenen zwei Coronajahre, sondern auch schon 2019 fand das Open Air in Birwinken wegen Terminkollisionen mit anderen Anlässen und entsprechenden Ausfällen der Bands nicht statt. Nun kommt die Rockmusik zurück auf das Feld der Familie Krapf an der Rosengartenstrasse.

Neu ist der Verein, der hinter dem Open Air steht. «Wir haben gemerkt, dass es als Privatpersonen schwierig ist, Geld aufzutreiben. Man braucht das Geld ja vorgängig und privat können wir solche Summen kaum vorschiessen», sagt Vereinspräsident Dario Zack. «Deshalb haben wir den Verein OABB gegründet. Er besteht seit zwei Jahren.»

Neue Bühne vereinfacht Aufbau

Ebenfalls neu an den drei Tagen wird die Bühne sein, auf der die insgesamt sieben Bands auftreten werden. Die stilvolle, aufblasbare Dreiecksbühne der vergangenen Ausgaben haben die Open-Air-Macher verkauft. «Es war einfach zu heikel, wenn es einmal kräftig gewindet hätte, hätte dieses grosse Segel wegfliegen können», sagt Dario Zack. Zudem sei der Aufwand für den Aufbau des Bühnen-Unterbaus jedes Mal recht gross gewesen.

Dario Zack, Präsident Verein OABB. Bild: PD

«Deshalb holen wir uns diesmal eine Bühne, die als Trailer daherkommt und in wenigen Stunden eingerichtet ist.»

Für das Line-up, also den Mix an Bands, welche am Open Air auftreten, ist dieses Jahr Barbara «Babsi» Holl zuständig. «Sie kennt Bands und Leute und hat es geschafft, tolle Musiker nach Birwinken zu holen. Es gibt wieder echte Rockmusik.»

Ab Mitternacht wird es ruhig

Headliner am Freitagabend ist die Band Vice aus der Region. Am Samstag steht dann mit JD Miller ein bekannter Name der Rockszene auf der Bühne. Dazu kommen auch regionale Bands wie Allison. Am Freitag beginnt der musikalische Reigen um 19.15 Uhr am Samstag um 17.30 Uhr. «Die Konzerte sind alle noch vor Mitternacht fertig, dann müssen wir draussen ruhiger sein wegen der Anwohner. Für die Partywilligen geht es dann aber in der Kuhstallbar weiter.» Am Sonntag gibt es keine Musik mehr, dafür ein ausgiebiges Frühstücksbuffet.

Auf dem Gelände direkt neben der Bühne und dem Festzelt können die Open-Air-Gänger auch campieren. Dazu gibt es einen Parkplatz sowie einen Shuttlebus zum Bahnhof Berg. Ein 4-Tage-Ticket kostet 48 Franken, es sind aber auch nur für Freitag oder Samstag Tickets erhältlich.