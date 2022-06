Birwinken Nach zehn Jahren kann der Veloweg endlich gebaut werden – dies und weitere Meldungen aus der Versammlung von Politisch Birwinken Am Montagabend genehmigten die Stimmbürger der Politischen Gemeinde Birwinken die Rechnung 2021, die anstelle des budgetierten Verlustes mit einem Gewinn schloss.

Gemeindepräsident Peter Stern mit der neuen Gemeindeschreiberin Jasmin Abt. Bild: Monika Wick

Zwischen dem Zwanzig- und Einundzwanzig-Uhr-Schlag der evangelischen Kirche in Andwil passen genau vier Traktanden. Das zeigte die Rechnungsversammlung der Politischen Gemeinde Birwinken, die am Montagabend in der benachbarten Turnhalle stattgefunden hatte.

Zu Beginn der Versammlung stellte Gemeindepräsident Peter Stern die neue Gemeindeschreiberin Jasmin Abt vor. «Sie erfüllt alle unsere Anforderungen. Wir sind froh, sie bei uns zu haben», sagte er.

Rechnung schliesst mit grossem Gewinn

Haupttraktandum des Abends war die Verabschiedung der Rechnung 2021, die anstelle des budgetierten Verlustes von rund 87'000 Franken mit einem Gewinn von rund 170'000 Franken schloss. Hauptverantwortlich für das bessere Ergebnis waren laut Peter Stern Minderkosten für ausgeführte Projekte sowie höhere Steuereinnahmen.

Die 38 anwesenden Stimmbürger (Beteiligung 4,1 Prozent) genehmigten die Rechnung 2021 diskussionslos und einstimmig. Gleichzeitig hiessen sie die Gewinnverwendung zu Gunsten der Konten Rückstellungen für Sanierung Schiessanlagen (60'000 Franken), Rückstellungen für Sanierung belastete Standorte (90'000 Franken) und des Eigenkapitals gut.

Veloweg beschäftigt die Gemeinde seit zehn Jahren

Im letzten Traktandum informierte Peter Stern über den Stand verschiedenster Bau- und Sanierungsprojekte. Darunter ist der geplante Veloweg, der von Birwinken nach Berg führen soll und den Gemeinderat seit rund zehn Jahren beschäftigt. «Nun haben wir erreicht, dass wir den Weg bauen können», verkündete der Gemeindepräsident. Die erforderlichen Verträge mit den involvierten Landbesitzern sind abgeschlossen. Nun folgt die Ausarbeitung und die Auflage des Projekts. Abschliessend teilte Peter Stern mit, dass Gemeinderat Thomas Häberli, Ressort Technische Werke, Elektra und Wasser, seinen Rücktritt zum Ende der Legislatur im Mai nächsten Jahres eingereicht hat. «Alle anderen stellen sich einer Wiederwahl», erklärte er.