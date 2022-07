Berg Mark Riklin erzählt Vätergeschichten als musikalische Lesung Autor Mark Riklin, der Gründer der Meldestelle für Glücksmomente, hat unzählige Menschen befragt und Vätergeschichten gesammelt. Diese hat er nun auch im Schloss Berg bei einer musikalischen Lesung den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt.

Autor Mark Riklin und Musiker Andreas Paragioudakis bei ihrer Lesung im Schloss Berg. Bild: PD

«Mit 50 hatte sich mein Vater einen Traum erfüllt und ein Motorrad der Marke Imperia gekauft», erzählt eine 86-jährige Bewohnerin des Wohn- und Pflegezentrums Schloss Berg, die in Guntershausen auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen ist. Einmal durfte sie auf dem Rücksitz mitfahren, hoch auf die Schwägalp. «Auf der damaligen Kiesstrasse sind wir in einer Kurve ausgerutscht. Nur knapp schafften wir es, unter der schweren Maschine hervorzukriechen und unsere Fahrt fortzusetzen.»

Was schiefläuft, scheint im Gedächtnis besonders gut haften zu bleiben. An dieses unvergessliche Erlebnis erinnerte sich die Bewohnerin anlässlich des nationalen Vätertags Anfang Juni, als das mobile «Archiv für Vätergeschichten» auf Einladung der Gemeinde Berg und der kantonalen Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Familienfragen in Berg Halt machte.

Eine Vielfalt väterlicher Rollen

Zwei Wochen später erzählen Autor Mark Riklin und Musiker Andreas Paragioudakis auf der Schlossterrasse von Pleiten, Pannen und Vätern, die Kindern helfen, an Grenzen zu gehen, die Welt ausserhalb der Familie zu entdecken und dabei psychische Widerstandskraft aufzubauen. Anhand kleiner Episoden aus dem Alltag wird die Vielfalt väterlicher Rollen greifbar: der Vater als Ernährer, Abenteurer, Beschützer, hin und wieder auch als Abwesender.

Mehrmals wird die Sehnsucht nach Nähe und Zweisamkeit mit dem Vater zum Thema. «Heute habe ich meinen Vater nur für mich», heisst es in der Vätergeschichte einer 17-jährigen jungen Frau aus dem Dorf. Gemeinsam gehen sie ins Kino, um sich die Neuverfilmung des Kriminalromans «Tod auf dem Nil» anzusehen. «Immer wieder löse ich meinen Blick von der Leinwand, schaue kurz zu meinem Vater und stelle überrascht fest, dass er noch immer wach ist. Und tatsächlich: Mein Vater schafft es zum ersten Mal in unserer Kinokarriere, während eines Films nicht einzuschlafen – eine Premiere.»

Stegreifgeschichte

Unbestrittener Höhepunkt der musikalischen Lesung ist die Stegreifgeschichte eines Bewohners, der mit dem Rollstuhl nach vorne rollt, sich zum Publikum wendet und vom ambivalenten Verhältnis zu seinem Vater erzählt. Andreas Paragioudakis hört aufmerksam zu und lässt die Geschichte auf seiner kretischen Lyra weiterschwingen: «Vater, du bist da und nicht da.» Das antike Zupfinstrument vermag die spontane Erzählung in Kombination mit der Stimme des Musikers in seiner Ganzheit und Tiefe zu erfassen. Ein bewegendes Erlebnis. (red)