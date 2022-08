Glosse Räbeblatt: Was, wenn Giger Samuel die Krone gewinnt? Am Sonntag gewinnt Giger Samuel das Eidgenössische Schwingfest - davon sind in der Gegend rund um Märstetten alle überzeugt. Was das in der Region auslöst? Ein Überblick

Der mögliche Schwingerkönig wohnt am Fusse des Ottenbergs in der Gemeinde Märstetten. Bild: Benjamin Manser

Giger Samuel gewinnt. Das wissen in Märstetten und rundherum sowieso schon längst alle. Giger triumphiert in Pratteln und bringt die Krone erstmals in den Thurgau.

Ganz königlich gibt sich da natürlich Gigers Wohngemeinde. Die Bahnhofstrasse wird deshalb mit der Sanierung grad auch noch umbenannt in Samuel-Giger-Strasse. Er übertrumpft damit auch Autor Peter Stamm, dem in Weinfelden lediglich ein Weglein gewidmet ist. Das Gemeindehaus schmückt sich mit einem riesigen Schwingerkranz und am Dorfeingang findet sich eine grosse Tafel: «Wohngemeinde des Schwingerkönigs».

Die Silvestertrychler haben einen Zuwachs von 200 Prozent, denn alle wollen den Schwingerkönig mit den Kuhschellen abholen. Am Hiläri ist er nächsten Januar die Hauptattraktion und Schwingen wird nach den Herbstferien als Schulfach eingeführt. Der Coiffeur färbt allen Buben die Haare grau, der Getränkehändler brennt einen Sämi-Schnaps und Süssmost heisst dieses Jahr Schwingertrunk.

Sabrina Bächi, Leiterin Ressort Weinfelden, schreibt als Satira die Glosse Räbeblatt. Bild: Andrea Stalder

Doch wer meint, die Nachbargemeinden lassen sich lumpen, der fehlt. Weinfelden hat ebenfalls eine Tafel: «Trainingsort des Schwingerkönigs». So will man Weinfelden als Sportstätte noch berühmter machen. Bussnang mutiert zur Zuchtgemeinde für die Siegermunis, Amlikon-Bissegg liefert noch mehr Strom, weil alle mit der Sonne um die Wette strahlen und Wigoltingen züchtet eine Birne, die Giigerig heisst.

Nur einen interessiert das Brimborium nicht. Den Giger Samuel selber. Bescheiden wie er ist, zählt für ihn nur, was im Sägemehl passiert und nicht, was andere Leute machen.