Affeltrangen Die Gemeinde Affeltrangen fördert den Einbau von Salzbatteriespeichern Immer mehr Photovoltaikanlagen auf den Dächern fordern die Werke der Gemeinden. Affeltrangen will Hauseigentümer mit solchen Anlagen mit einer Anschubfinanzierung zum Einbau von Salzbatteriespeichern motivieren und so auch das eigene Stromnetz entlasten.

Gemeinderat Glauco Schaub diskutiert mit Werner Meier aus der Nachbarschaft in Märwil über dessen Solaranlage. Bild: Mario Testa

4000 bis 6000 Franken bezahlt die Gemeinde Affeltrangen Hauseigentümern, wenn diese ihre Solaranlagen mit einer Salzspeicherbatterie ergänzen. «Ein Jahr lang läuft die Aktion mit diesen Förderbeiträgen», sagt der zuständige Gemeinderat Glauco Schaub. Die Aktion hat die Energie- und Umweltkommission ins Leben gerufen.

«Wir hatten vergangenes Jahr einen Infoanlass zu Photovoltaikanlagen und Speichern, der auf sehr grosses Interesse gestossen ist.»

45 Personen seien an den Infoanlass gekommen. «Deshalb kam uns der Gedanke, nach der Information jetzt eine Fördermassnahme zu lancieren», sagt Schaub, der in seiner Funktion als Gemeinderat Behördenvertreter in der Energie- und Umweltkommission ist. «Wenn wir schon fördern, dann sollten es umweltfreundliche Anlagen sein. Deshalb haben wir uns für die Salzbatteriespeicher entschieden.»

Bezahlt wird die Fördermassnahme aus dem Geld, das sich beim Elektrizitätswerk angesammelt hat. «Ein Dreissigstel jedes Rappens der Netznutzung, welche die Einwohner der Gemeinde bezahlen, geht in einen Topf. Aus diesem finanzieren wir Informationsanlässe oder Förderprojekte.» So fliessen knapp 10'000 Franken jedes Jahr in den Topf, der nach Jahren mit eher wenig genützten Aktionen momentan gut gefüllt sei.

Gemeinde verdoppelt Topf für Fördergelder

16'000 Franken hat die Gemeinde Affeltrangen in einer ersten Tranche für das Förderprojekt bereit gestellt. «Wir haben schon sieben Gesuche erhalten und das Geld reicht dafür nicht. Deshalb haben wir den Betrag nun verdoppelt», sagt Glauco Schaub. Die sieben Gesuche gingen für Speicher mit einer Gesamtkapazität von fast 100 Kilowattstunden ein.

In der Gemeinde Affeltrangen – hier der Blick von Märwil nach Buch – nutzt das Potenzial für Solaranlagen schon zu rund 15 Prozent. Ein hoher Wert in der Region. Bild: Mario Testa (2019)

Stromspeicher in Gebäuden mit Solaranlagen entlasten als willkommenem Nebeneffekt auch das Elektrizitätswerk der Gemeinde. «Wir haben relativ viel Photovoltaikanlagen in der Gemeinde. Unter der Woche ist das kaum ein Problem. Aber an einem sonnigen Wochenende, wo wenig Strom verbraucht wird, müssen wir Strom ans EKT ausliefern – und das ist nicht im Sinne unseres Werks.» Zudem müssen die Leitungen wegen der Solaranlagen auch grösser dimensioniert werden.

«Wir bieten auch Ökostrom an für die Einwohner der Gemeinde. Und da achte ich drauf, dass der möglichst hier produziert wird.»

Sein Nachbar Werner Meier produziert seit 22 Jahren warmes Wasser mit Solarthermie und seit zwei Jahren auch Strom dank einer Photovoltaikanlage auf seinem Dach. «Ich finde die Fördermassnahme der Gemeinde sehr gut, auch wenn ich selber noch kein Gesuch eingereicht habe», sagt er. Noch habe er keine Speicherlösung und nutze den Strom vor allem für die Wärmepumpe. «Die Speicher sind noch nicht sehr wirtschaftlich. Aber ich verfolge das Thema weiterhin aufmerksam.»