Weil das Geld fehlt: Der Ostschweizer Medienpreis wird künftig nicht mehr vergeben

Der Stiftungsrat des Ostschweizer Medienpreises hat entschieden, den Preis nicht mehr weiter auszurichten und die Stiftung zu liquidieren. Es ist trotz vielfältiger Bemühungen nicht gelungen, dem Preis eine solide finanzielle Basis zu geben.

Die Verleihung des Ostschweizer Medienpreises im Jahr 2018 im St.Galler Pfalzkeller. Archivbild: Mareycke Frehner





(pd/evw) Der Ostschweizer Medienpreis wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen mit dem Ziel, herausragende journalistische Leistungen aus und über die Ostschweiz auszuzeichnen. Damals sei die Medienlandschaft noch diversifiziert und vielfältiger gewesen, schreibt der Stiftungsrat in einer Mitteilung. Die zunehmende Konzentration der Branche der letzten Jahre und die andauernden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Medienhäuser hätten zu einer neuen Situation geführt, die nun auch für den Ostschweizer Medienpreis Konsequenzen habe.

In seinem Schreiben informiert der Stiftungsrat darüber, dass es in den vergangenen Jahren zunehmend schwieriger geworden sei, geeignete Partner und Sponsoren für den Ostschweizer Medienpreis zu finden. Gerade mit Blick auf die aktuell ausserordentliche Lage und eine nachfolgend mögliche Rezession werde sich dieses Handlungsfeld weiter verschärfen: Die Suche nach neuen Sponsoren und Partnern ist laut Communiqué äusserst schwierig. Ferner ist es – trotz Anstrengungen einzelner Medienhäuser – nicht gelungen, eine auch in der Branche breit abgestützte Lösung zu schaffen, die den Medienpreis auf ein solides und nachhaltiges Fundament gestellt hätte.

Der Stiftungsrat habe deshalb in Abwägung möglicher Alternativszenarien und nach eingehender Diskussion beschlossen, den Ostschweizer Medienpreis ab 2020 nicht mehr auszurichten und die Stiftung ordnungsgemäss zu liquidieren. Der Stiftungsrat bedaure diesen Entscheid sehr, sah jedoch aufgrund der schwierigen Situation keine nachhaltige Alternative zur Einstellung des Preises.

In der Medienmitteilung dankt der Stiftungsrat jenen Unternehmen und Organisationen, die in den vergangenen Jahren den Ostschweizer Medienpreis auf vielfältige Weise unterstützt haben. Dieses Engagement sei wichtig gewesen und habe dem Ziel gedient, dem Qualitätsjournalismus auch in schwierigen Zeiten eine gebührende öffentliche Plattform zu geben und ausserordentliche Leistungen zu honorieren.