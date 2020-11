Video Weggeworfene Hygienemasken werden in der Ostschweiz zum Ärgernis Statt in einem Kübel landen Einweghygienemasken immer öfters auch auf der Strasse. Passanten aber auch der Recyclingfachmann Hans-Peter Kuster ärgern sich über dieses unhygienische Littering.

(red) Hans-Peter Kuster vom Recyclinghof Kuster in Ebnat-Kappel beobachtet mit Sorge, dass immer mehr Hygienemasken am Boden liegen. Auch in der Stadt Wil und in St.Gallen kennt man das Problem. Für Max Forster, Abteilungsleiter Umwelt von Wil, gibt es noch keinen Handlungsbedarf, die Situation sei nicht allzu problematisch. Es habe jeden Tag etwa 10 bis 20 Masken am Boden. Passanten finden allerdings, dass es nicht verständlich sei, weshalb man die Masken nicht korrekt in einem Kübel entsorgen könne.

Hans-Peter Kuster sagt in einem Beitrag von TVO, am liebsten hätte er ein Signal von ganz oben, wenn der Bundesrat mal sagen würde, wie man die Masken korrekt entsorgt.