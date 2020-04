Wegen Waldbrandgefahr: Kein flächendeckendes Feuerverbot im Kanton St.Gallen – absolutes Feuerverbot im Wald und Waldesnähe in Gemeinden des Sarganserlands und am Walensee Wegen des warmen und trockenen Wetters in den vergangenen Tagen hat der Kanton St.Gallen die Waldbrandgefahr auf mässige Gefahrenstufe erhöht. Einzelne Gemeinden haben sogar ein absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe erlassen. Wer gibt diese Empfehlungen und auf welchen Kriterien basieren sie? Ein Forstingenieur des Kantonforstamtes gibt Auskunft.

In einzelnen Gemeinden des Kanton St.Gallen besteht absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe.



Bild: Benjamin Manser (24. Juli 2018)

Das schöne Wetter verleitet vermehrt zum Rausgehen und zum Grillieren, im Wald sollte man das aber in den Gemeinden Pfäfers, Bad-Ragaz, Mels, Vilters-Wangs, Sargans, Flums, Walenstadt, Quarten, Amden, Weesen, Buchs, Gams, Grabs, Wartau, Sennwald und Sevelen dringend unterlassen. Benedikt Janka, Forstingenieur und Zuständiger beim Kantonsforstamt St.Gallen für die Beurteilung der Waldbrandgefahr, sagt:

«Obwohl im Kanton St.Gallen kein flächendeckendes Feuerverbot erlassen wurde, haben sich die eben genannten Gemeinden aufgrund der lokalen Verhältnisse zu einem absoluten Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe entschlossen.»

Laut Janka macht das Kantonsforstamt eine Einschätzung zur Waldbrandgefahr und leitet diese an den kantonalen Führungsstab weiter, der dann mit dem Sicherheits- und Justizdepartement über weitere Massnahmen entscheidet. Den Gemeinden seien individuelle Erlassungen erlaubt.

Kriterien zur Einschätzung der Gefahrenstufen

Für das Erstellen der Empfehlungen stütze sich das Kantonforstamt auf verschiedene Kriterien. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Wetter und zwar das Wetter bis zum Zeitpunkt, in dem die Einschätzung gemacht wird, sowie die Aussicht über einige Tage. «In den letzten Tagen gab es im Kanton St.Gallen wenig Niederschlag und viel Sonne», sagt Janka. Das erhöhe das Risiko, dass bei einem Feuer durch den Funkenflug ein Waldbrand erstehe.

«Die Situation wird mindestens einmal wöchentlich neu beurteilt.»

Grundsätzlich sei aber immer Vorsicht mit Feuer geboten und man sollte die folgenden Verhaltenshinweise der Webseite des Kantons St.Gallen befolgen, um Waldbrände zu verhindern:

Nur in bebauten Feuerstellen ein Feuer entfachen.

Das Feuer unter Kontrolle halten.

Vor dem Verlassen das Feuer vollständig mit Wasser löschen.

Bei starkem Wind auf Feuer verzichten.

Keine Raucherwaren wegwerfen.

Die kommunale Feuerverbote einhalten.

Verzicht auf das Feuern im Wald und in Waldesnähe auch in Appenzell Innerrhoden – Kanton schliesst zudem öffentliche Feuerstellen

Seit Ende März ist es in Appenzell Innerrhoden (AI) ebenfalls trocken geblieben. Bis über Ostern hinaus bleibt es gemäss den Wettervorhersagen trocken und warm, sodass sich die Waldbrandgefahr noch erhöhen dürfte. Wie der Kanton AI in einer Medienmitteilung schreibt, bittet daher die Standeskommission darum, auf Feuer im Wald und in Waldesnähe zu verzichten. Die gegenwärtige Lage werde sich erst nach grösseren Niederschlagsmengen wieder entspannen. Die Standeskommission überwache die Situation ständig. Sollten die Trockenheit und das schöne Wetter anhalten, müsse allenfalls ein Feuerverbot erlassen werden.

Im Rahmen einer wirksamen Bekämpfung der Corona-Pandemie wird die Bevölkerung aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Laut dem Communiqué sind die öffentlichen Feuerstellen des Kantons deshalb geschlossen.