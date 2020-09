Wegen des boomenden Onlinehandels: Bald eröffnet die Post ein neues Paketzentrum an der südlichen St.Galler Kantonsgrenze Künftig werden Päckli, die im St.Galler Oberland aufgegeben werden, im bündnerischen Untervaz sortiert. Was das für die Sortierzentren in Buchs und Frauenfeld bedeutet.

Der Onlinehandel wächst, die Kunden wollen die Sendungen rasch erhalten – die Post baut neue Paketzentren. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Der seit Jahren boomende Onlinehandel und die starke Zunahme der Paketmenge hat die Schweizerische Post veranlasst, vier neue regionale Paketzentren zu bauen – im bernischen Ostermundigen, in Cadenazzo im Tessin, in Vétroz im Wallis sowie im bündnerischen Untervaz. Belieferte das Paketzentrum Frauenfeld bisher praktisch sämtliche Gebiete im Osten der Schweiz – von Schaffhausen bis ins Puschlav, und auch einen grossen Teil der Stadt Zürich – so übernimmt künftig das regionale Paketzentrum Untervaz diese Aufgabe für das Einzugsgebiet Graubünden, Werdenberg Süd und Sarganserland.

Alles südlich von Buchs werde in Untervaz verarbeitet; alles nördlich von Buchs in Frauenfeld sortiert, sagen Markus Werner und Thomas Schifferle, Kommunikationsverantwortliche der Post Nord- und Ostschweiz, auf Anfrage. Das neue Zentrum übernimmt demnach die Paketsortierung für die St. Galler Gemeinden Buchs, Sevelen, Wartau, Sargans, Vilters-Wangs, Bad Ragaz, Pfäfers, Mels, Flums, Quarten und Walenstadt.

Filiale Buchs wird aufgelöst

Die Post investiert rund 60 Millionen Franken in den Bau und die Sortierinfrastruktur in Untervaz. Die Inbetriebnahme soll am 16. Oktober erfolgen. Pro Stunde sollen 8000 Pakete sortiert werden. Die bisherige Distributionsfiliale in Buchs wird aufgelöst, alle 25 Mitarbeitenden wechseln an den rund 32 Kilometer entfernten neuen Standort Untervaz – wie auch die 90 Mitarbeitenden der Distributionsbasis Landquart. Die bestehenden Arbeitsplätze werden damit erhalten. Mehr noch: Ging man beim Spatenstich im Frühjahr 2019 davon aus, dass etwa 120 Mitarbeitende am neuen Standort beschäftigt würden, so werden nun gar 155 Mitarbeitende in Untervaz tätig sein.

Das Paketzentrum Frauenfeld mit seinen rund 500 Mitarbeitenden, das mit der Realisierung des Zentrums in Untervaz einen Teil des bisherigen Einzugsgebiets verliert, hat nach Angaben der Post keinen Stellenabbau zu befürchten. «Wir vergrössern unsere Kapazitäten in der Verarbeitung, da die Paketmengen kontinuierlich wachsen», sagt Werner. Und Schifferle fügt an: «Ausserdem möchten die Kundinnen und Kunden ihre Pakete immer schneller erhalten. Das zeigt auch die markante Zunahme von Priority-Paketen.»

Onlinehandel auf neuem Hoch wegen Corona

Die Zahlen sind eindrücklich: Verarbeitete die Post 2013 noch 110 Millionen Pakete, waren es 2019 schon 148,2 Millionen. In diesem Jahr haben die Coronapandemie und insbesondere der Lockdown mit den behördlich verhängten Ladenschliessungen den Onlinehandel förmlich explodieren lassen. Allein im April legte dieser gemäss einer Erhebung des Marktforschungsinstituts GFK um knapp 70 Prozent zu. 17 Millionen Pakete wurden im April verarbeitet – so viele wie noch nie in einem einzelnen Monat in der 170-jährigen Geschichte der Post. Die Menge im Paketmarkt hat im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zur Vorjahresperiode um satte 22 Prozent zugenommen. Von Januar bis Ende Juni hat die Post eigenen Angaben zufolge knapp 87 Millionen Pakete verarbeitet, im Paketzentrum Frauenfeld wurden in diesem Zeitraum über 40 Millionen Pakete sortiert.

Auch die Älteren entdecken die Onlinekäufe

Zwar hat der Onlineboom seit den Ladenöffnungen etwas an Schub verloren, auch ist anzunehmen, dass nicht wenige Internetkunden enttäuscht worden sind, weil Shops Mühe hatten, die plötzlich gestiegene Nachfrage zu bewältigen. Dennoch wird allgemein nicht damit gerechnet, dass die Onlineverkäufe wieder auf Vorkrisenniveau zurückfallen. Unter anderem deshalb, weil mittlerweile auch die ältere Generation den Online-Einkauf für sich entdeckt hat.

Fest steht: Das Wachstum im Onlinebereich wird in diesem Jahr überproportional hoch sein. Das Forschungsinstitut GFK und der Verband des Schweizerischen Versandhandels (VSV) rechnen im Nichtlebensmittelbereich mit einem Plus von 25 bis 50 Prozent. Und der Trend zum Einkaufen übers Internet geht weiter. Post-Mann Schifferle formuliert es so: «Der enorme Paketzuwachs im Zuge der Coronakrise lässt erahnen, in welche Richtung sich das Volumen des Paketmarkts entwickeln wird.»