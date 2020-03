Wegen Corona-Virus: Ostschweizer Gerichte sagen Verhandlungen kurzfristig ab Die Corona-Epidemie stellt auch die Gerichte vor Probleme: Viele Verhandlungen in den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden wurden kurzfristig abgesagt.

Auch am St.Galler Kreisgericht fallen wegen des Corona-Virus Verhandlungen aus. Bild: Ralph Ribi

(sda) So finden beim Kreisgericht St.Gallen bis auf Weiteres grundsätzlich keine Verhandlungen statt, wie beim Gerichtssekretariat am Dienstag auf Anfrage zu erfahren war. Betroffen davon sind etwa ein Fall wegen Tierquälerei am Dienstag und ein Mordprozess, der kommende Woche hätte stattfinden sollen.

Das Kreisgericht Wil liess einen Straffall wegen fahrlässiger Tötung bei einem mutmasslichen Autorennen zwischen zwei Frauen noch auf der Traktandenliste. Allerdings soll die Verhandlung extern in einen grösseren Saal verlegt werden, damit das «Social Distancing» eingehalten werden kann.

Eine einheitliche Weisung für die St.Galler Gerichte gab es vorerst nicht. Beim Kantonsgericht war Generalsekretär Martin Baumann für eine Auskunft nicht zu sprechen. Es laufe eine Besprechung wegen genau dieser Frage, hiess es beim Sekretariat auf Anfrage.

Das Ausserrhoder Kantonsgericht sagte alle Verhandlungstermine bis und mit 19. April ab. Danach müsse man weiter schauen, sagte eine Mitarbeiterin der Gerichtskanzlei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Beim Ausserrhoder Obergericht und bei den Gerichten im Thurgau war vorerst niemand für Auskünfte erreichbar.