Video WEF-Aus hat bittere Konsequenzen für Flugplatz Altenrhein und Limousinen-Service Das World Economic Forum (WEF) in Davos findet nächstes Jahr nicht nur zu einer anderen Zeit, sondern auch an einem anderen Ort statt. Das trifft den Flughafen Altenrhein hart.

Viele Privatjets und Helikopter landen üblicherweise während des WEF auf dem Flugplatz Altenrhein. Ralph Ribi

(red) Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des WEF reisen jedes Jahr über den Flugplatz Altenrhein an. Die WEF-Tage Ende Jahr gehören denn auch zu den wichtigsten im Kalender des Flugplatzes. Gehörten. 2021 wird das WEF erst im Frühsommer und an einem anderen Ort stattfinden – das wurde Ende August bekannt gegeben. Als mögliche Austragungsorte wurden der Bürgenstock in Nidwalden oder Lugano genannt.

Umsatzeinbussen von fünf bis zehn Prozent

Für den Flugplatz Altenrhein ist das eine bittere Pille. Thomas Mary, CFO und Pressesprecher der People's Air Group, spricht gegenüber «FM1Today» von einem herben Schlag:

«Im Bereich Business-Aviation ist das WEF der wichtigste Anlass für uns. Wir erwarten Umsatzeinbussen von fünf bis zehn Prozent.»

Trotz finanzieller Einbussen rechnet Thomas Mary aber nicht damit, dass personelle Konsequenzen getroffen werden müssen: «Während des WEF haben wir kein zusätzliches Personal eingestellt. Den Mehraufwand haben wir mit dem bestehenden Personal gemeistert.»

Corona-Krise und jetzt WEF-Aus

Anders sieht es beim Limousinen-Service von Roger Brunner aus: Er steht vor einer ungewissen Zukunft. Das Weltwirtschaftsforum bereichere seinen Jahresumsatz jeweils um gegen 15 Prozent. In der Coronakrise sei sein Umsatz um 80 Prozent eingebrochen. Die Einnahmen während der WEF-Tage wären deshalb für ihn sehr wichtig gewesen. Robert Brunner:

«Mit dem WEF hätten wir wenigstens wieder ein kleines Licht am Ende des Tunnels gesehen.»

Es bleibe ihm die Hoffnung, dass das WEF im Jahr 2022 wie gewohnt wieder in Davos stattfinden werde.