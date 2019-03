Glosse Warum gehen eigentlich die Grünen nie an ein Formel-1-Rennen?

Den St.Galler Jungfreisinnigen haben nichts gegen Klimademos, so lange sie in der Freizeit stattfinden. Oder vielleicht doch ein bisschen. Aber eigentlich ist es ja egal.

Andri Rostetter

Das politische Engagement soll andere Verpflichtungen nicht beeinträchtigen findet der Vorstand der Vorstand die St.Galler Jungfreisinnigen. (Bild: pd).

Die St.Galler Jungfreisinnigen demonstrieren nicht für das Klima. Bis jetzt war uns das gar nicht aufgefallen. Umso dankbarer waren wir über die Medienmitteilung der Jungpartei.

Auf zwei A4-Seiten begründet der nachwachsende Freisinn, warum er sich nicht an den Demos blicken lässt. Dort steht: «Wir sind der Meinung, dass das politische Engagement andere Verpflichtungen wie eine Ausbildung nicht beeinträchtigen soll. Solche Streiks können und sollen nach der Schule bzw. Arbeit oder am Wochenende durchgeführt werden. So würde dem Streik noch eine erhöhte Bedeutung zukommen.»

Das glauben allerdings auch die Jungfreisinnigen selber nicht, wie sich ein paar Sätze später zeigt: «Schlussendlich ist es egal, ob man am 15. März auf die Strasse geht oder nicht. Es handelt sich hier um eine Bewegung, um einen Trend, welcher wie so oft und mit der Zeit abflacht und irgendwann ganz verschwindet.» Ach so.

Aber ernsthaft: Das demonstrative Fernbleiben der Jungfreisinnigen wirft weitere Fragen auf. Zum Beispiel, warum die SVP nicht an den 1.-Mai-Feiern teilnimmt. Warum die Parteileitung der Grünen nie ein Formel-1-Rennen besucht. Oder warum die Vegane Gesellschaft Schweiz nicht an den Barbecue Masters vertreten ist. Weil die Anlässe während der Arbeitszeit stattfinden? Weil der Trend sowieso irgendwann abflacht? Vielleicht müsste man die Jungfreisinnigen fragen. (ar)