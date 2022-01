Was der Thurgauer Kunstmaler Willi Oertig mit Boris Johnson gemeinsam hat ResTZucker: Naivität ist eine Eigenschaft, die eher negativ bewertet wird. Es gibt aber auch Ausnahmen.

Künstler Willi Oertig in seinem Atelier in Kradolf. Belinda Schmid

Das Erfolgsgeheimnis des Thurgauer Kunstmalers Willi Oertig ist möglicherweise, dass er sich gar nicht überlegt, was er tut. Er malt aus dem Bauch heraus und hört dazu primitive Musik von Motörhead. Erst als er einmal in der Zeitung las, er sei ein «wahrer naiver Künstler», schlug er im Lexikon nach, was das bedeutet.

Naiv kommt aus dem französischen und bedeutet eigentlich «gebürtig, ursprünglich, natürlich», so wie es im Begriff «naive Kunst» heute noch verwendet wird. Mittlerweile hat das Adjektiv aber noch andere Bedeutungen. Ein aktuelles Beispiel: Der Impfchef des Bundes, Christoph Berger, erklärt, es brauche jetzt eine Grundimmunität, damit die Pandemie zu einer Endemie werde. «Die Bevölkerung ist dann nicht mehr naiv gegenüber dem Virus.»

Boris Johnson. EPA

Der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist hat auf der Insel Gotland Panzer stationiert, um einen allfälligen russischen Angriff abzuwehren. Hultqvist sagte: «Wir dürfen jetzt nicht naiv sein. Wir dürfen jetzt nicht schlafen.»

Was Willi Oertig unter den Malern, ist Boris Johnson unter den Politikern, ein wahrer naiver Künstler. Er habe gemeint, er nehme an einem Arbeitstreffen teil, als er sich mit seinen Mitarbeitern ein paar Bierchen gönnte, sagt Johnson und denkt sich: Einem Naiven vergeben die Leute eher als einem, der das Volk hintergangen hat.

Ob der Thurgauer Unternehmer Daniel Model einfach naiv war, als er beim Aufbau eines illegalen «Gerichtshofs» mitwirkte, das bleibe dahingestellt. Jedenfalls steht er nun in Graz vor einem legalen Gericht. Das könnte teuer werden.