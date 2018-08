War es ein Blitzeinschlag? Ferienhaus in Amden komplett abgebrannt

In der Nacht auf Donnerstag brannte im Gebiet Arvenbüel in Amden ein Ferienhaus. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Es wurde komplett zerstört. Als Ursache wird ein Blitzeinschlag nicht ausgeschlossen.