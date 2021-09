Rehetobel: Auf den Spuren der Bienen

In gemächlichen 90 Minuten soll der Bienenweg neugierige Tierfreunde in das Leben der Honigbienen einführen. Dabei muss man über Wiesen, Weiden und durch Wäldern wandern. Obwohl die Beschilderungen an den einzelnen Posten zurzeit jedoch noch erneuert werden, bleibt der Wandertipp ein tierischer Spass für Gross und Klein.