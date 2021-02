WANDERTIPP

Am Alten Rhein ist es zu jeder Jahreszeit wunderschön, doch im Moment ganz besonders. Man spürt und sieht das Leben dort aufblühen: Die ersten Knospen künden den Frühling an. Die Tiere werden, genau wie die Menschen, wieder aktiver. Einziger Unterschied: der Winterspeck. Gut also, führt die Route an einem Vitaparcours vorbei und ist verlängerbar.