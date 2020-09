Wanderin mit Schnee überschüttet: Lawinenniedergang auf der Altenalp oberhalb des Seealpsees Eine 19-jährige Frau ist am Sonntag beinahe zum Opfer eines Lawinenniedergangs geworden. Sie wurde geborgen und unterkühlt ins Spital geflogen.

Die Frau konnte sich zum Schutz vor einen Felsstein begeben und verhinderte somit, dass sie vom Schnee mitgerissen wurde. Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden

(kapo/rms) Am Sonntag wanderte ein Touristenpaar gegen 13.20 Uhr von der Altenalp her in Richtung Ebenalp. Als das Paar auf einer Höhe von etwa 1550 Metern oberhalb des Wanderweges plötzlich einen Lawinenabgang bemerkte, konnte sich der Mann gerade noch ausserhalb der Kegelzone begeben. Seine 19-jährige Freundin hingegen konnte sich nur vor einen zirka einen halben Meter hohen, entlang des Weges liegenden Felsstein begeben und ging dort in die Hocke. Sie wurde mit Schnee überschüttet. Dies teilt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mit.

Wandererpaar versucht Frau zu bergen

Ein anderes Wandererpaar, welches zuvor das Touristenpaar auf dem Wanderweg gekreuzt hatte und nicht verschüttet wurde, schlug Alarm und begann zusammen mit dem Freund der Verschütteten, diese zu bergen. Die aufgebotenen Rettungskräfte konnten die Frau mit Hilfe einer Lawinensonde orten und schliesslich aus einer Tiefe von zirka einem Meter bergen. Die Frau war unterkühlt und wurde zur Kontrolle in ein Spital geflogen.

Neben der Rettungsflugwacht mit zwei Hubschraubern waren die Alpine Rettung Ostschweiz (ARO) mit einem Lawinenhundeführer sowie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden im Einsatz.