Kommentar Nach Wahlbetrug: Die unschlagbare Sehnsucht nach dem Schlussstrich Der Thurgauer Grosse Rat lehnt es ab, als Konsequenz des Frauenfelder Wahlbetrugs das kantonale Wahlgesetz zu ändern. Um Vertrauen bei den Wählerinnen und Wählern zurückzugewinnen, wäre das aber wichtig gewesen. Christian Kamm

Mit 73 gegen 37 Stimmen schickte das Kantonsparlament eine Motion bachab. Andrea Tina Stalder

Der Wahlbetrug von 2020 ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Und er hat dem Thurgau einen grossen Imageschaden beschert. Nicht überraschend also, dass die Mehrheit des Grossen Rates wenig Interesse zeigt, das Geschehen im Licht der Scheinwerfer auch nur einen Tag länger als nötig in die Länge zu ziehen.

Deshalb ist es einerseits nachvollziehbar, dass einem parlamentarischen Vorstoss, der zu einer Gesetzesänderung und weiteren Debatten geführt hätte, eine Absage erteilt wird. Das fiel umso leichter, weil die Regierung einen Strauss von Massnahmen geschnürt hat, um Wahlbetrügern das Leben schwerer zu machen. Einmal mehr hat in der Thurgauer Politik der Pragmatismus das Kommando übernommen. Man politisiert hier gerne spröde und ohne grosse Geste. Das symbolische Brimborium ist des Thurgaus Sache nicht.

Was in der Regel seine Richtigkeit haben mag – hier war es für einmal falsch. Viele haben in der Parlamentsdebatte an vieles gedacht − an die Gemeinden zum Beispiel, die nun unter Generalverdacht stünden. Aber kaum einer dachte an die Wählerinnen und Wähler, die eigentlichen Hauptleidtragenden, deren Vertrauen es zurückzugewinnen gilt.

Und das tut man nicht, indem man ein Vergehen an der Demokratie im politischen Erledigungsmodus abhakt. Sondern mit einer Entschuldigung (so wie es Stadtpräsident Anders Stokholm erneut getan hat) und einem ausserordentlichen Zeichen dafür, dass die Botschaft angekommen ist. Im Übrigen sind Gesetze schon aus weniger gewichtigen Gründen angepasst worden als wegen eines Wahlbetrugs.