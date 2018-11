Live Regionalgefängnis Altstätten, neue VBSG-Flotte, Gemeindefusion Marbach/Rebstein: Alle Entscheidungen der Ostschweiz im Überblick In der Ostschweiz wird heute unter anderem über die Erweiterung und Erneuerung des Regionalgefängnisses Altstätten, die Flottenerneuerung der VBSG in St.Gallen und die Gemeindefusion Marbach und Rebstein abgestimmt. Martin Oswald

12:42 Uhr

Zwei Weinfelder Volksinitiativen scheitern deutlich

Die Volksinitiative «Schutz der Arbeitersiedlung Thurfeldstrasse» wird mit 2426 Nein zu 958 Ja-Stimmen deutlich abgelehnt. Die Initianten verlangten, dass die Arbeitersiedlung mit elf Gebäuden unter Schutz gestellt wird. Sechs der elf Gebäude wurden im vergangenen Monat jedoch bereits abgebrochen, das der Inhaber die Abbrucharbeiten startete, kaum dass er die gültige Abbruchbewilligung erhalten hatte.

Auch die zweite Volksinitiative «Änderung Art. 12 der Gemeindeordnung», die verlangt hatte, dass das Volk mit 600 Unterschriften künftig die Unterschutzstellung von Gebäuden verlangen kann, scheiterte deutlich mit 2459 Nein zu 854 Ja-Stimmen

12:34 Uhr

Kanton St.Gallen 2. Zwischenresultate zu den nationalen Vorlagen: 52 von 78 Gemeinden (inkl. Auslandschweizer*innen) sind ausgezählt. Nein (57,38 Prozent) zur Selbstbestimmungsinitiative, Nein (60,45 Prozent) zur Hornkuhinitiative, Ja (77,11 Prozent) zu den Versicherungsdetektiven.

12:28 Uhr

Kuriose Situation in Kesswil

In Kesswil kommt es am 10. Februar zu einem zweiten Wahlgang fürs Gemeindepräsidium. Daniel Fuchs hat zwar im ersten Wahlgang weit mehr Stimmen als nötig geholt, nämlich 256 bei einem absoluten Mehr von 206. Doch der 57-jährige Altnauer nahm sich vorletzte Woche wegen Herzproblemen aus dem Rennen. In einem Inserat kündigte er an, die Wahl nicht anzunehmen. Seine Gegenkandidatin Katja Nobs machte 100 Stimmen. Sie wird zum zweiten Wahlgang antreten.

12:26 Uhr

2. Zwischenresultate zum Regionalgefängnis Altstätten: 47 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 78,85 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage.

12:07 Uhr

Kanton St.Gallen 1. Zwischenresultate zu den nationalen Vorlagen: 21 von 78 Gemeinden (inkl. Auslandschweizer*innen) sind ausgezählt. Nein (59,33 Prozent) zur Selbstbestimmungsinitiative, Nein (59,06 Prozent) zur Hornkuhinitiative, Ja (75,50 Prozent) zu den Versicherungsdetektiven.

12:02 Uhr

Kanton St.Gallen 1. Zwischenresultate zu den Berufsfachschulkommissionen: 21 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 81,64 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage.

12:01 Uhr

1. Zwischenresultate zum Regionalgefängnis Altstätten: 21 von 77 Gemeinden sind ausgezählt. 79,28 Prozent der Stimmberechtigten befürworten die Vorlage. Das sieht nach einer klaren Angelegenheit aus.

11:50 Uhr

Der Chefstatistiker des Kantons Graubünden twittert Abstimmungsresultate aus den Gemeinden – und kassiert prompt einen Rüffel der Medienstelle:

Grundsätzlich gilt auch für die Gemeinden eine Sperrfrist bis 12.00 Uhr! — Mediendienst KtGR (@MediendienstGR) 25. November 2018

11:00 Uhr

43% der Stimmbevölkerung haben abgestimmt. Erwartet werden 49–52%. Das Couvert kann bis heute Freitagabend in jeden Briefkasten (letzte Leerung beachten), in den Rathausbriefkasten oder am So., 10–12 Uhr, im Rathaus in die Urne gelegt werden. #Abst18 https://t.co/YaDOyMsWC2 ^ur pic.twitter.com/EEdsHQmVHP — Stadt St.Gallen (@sanktgallen) 23. November 2018

10:59 Uhr

Willkommen zum Abstimmungssonntag auf Tagblatt.ch. In der Ostschweiz wird heute unter anderem über die Erweiterung und Erneuerung des Regionalgefängnisses Altstätten, die Flottenerneuerung der VBSG in St.Gallen und die Gemeindefusion Marbach und Rebstein abgestimmt. In Wittenbach steht der 2. Wahlgang im Kampf um das Gemeindepräsidium an: Es kommt zum Zweikampf zwischen Norbert Näf (CVP) und Oliver Gröble (parteilos). Im Kanton Thurgau stehen einige Stadt-, Schul- und Gemeinderats-Wahlen an.