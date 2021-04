Wahl «Ich schlafe nicht lange, aber intensiv»: Der umtriebige Thurgauer Peter Dransfeld ist neuer SIA-Präsident Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) hat am Freitag Peter Dransfeld zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Architekt und Thurgauer Kantonsrat will den Weg zu nachhaltigem Bauen weitergehen.

Der neue SIA-Präsident Peter Dransfeld in seinem Architekturbüro in Ermatingen. Donato Caspari

Sie führen ein Architekturbüro, sind Fraktionspräsident der Grünen im Grossen Rat, Beizer und jetzt präsidieren Sie auch noch einen nationalen Verband: Wann schläft Peter Dransfeld eigentlich?

Ich schlafe nicht lange, aber intensiv. Und es war immer so, dass ich mich an einem anderen Ort entlastete, wenn ich eine neue Aufgabe angenommen habe. Das ist auch diesmal so. Ich habe der Grünen Fraktion vor vier Wochen meinen Rücktritt als Fraktionspräsident angekündigt. Am Mittwoch ist bereits meine Nachfolgerin gewählt worden. Und Beizer ist ein grosses Wort. Ich bin lediglich an einem Gastronomiebetrieb beteiligt.

Wie heisst die neue Fraktionschefin der Grünen?

Es ist Sandra Reinhart aus Amriswil.

Eine Newcomerin, die erst seit gut einem Jahr im Grossen Rat sitzt.

Aber sie ist keine Newcomerin in der Politik, sondern gehört der Exekutive der Stadt Amriswil an, war Ortsparteipräsidentin und Nationalratskandidatin mit einem guten Resultat.

Der SIA vertritt rund 16'000 Ingenieure und Architekten aus allen Landesteilen. Die Geschäftsstelle hat über 50 Mitarbeiter. Ein grosser Laden, den Sie da übernehmen.

Meine Rolle ist die des Präsidenten, also des strategischen Leiters. Der SIA hat eine professionelle Geschäftsstelle und eine professionelle Geschäftsführung, welche die operativen Aufgaben wahrnehmen.

Präsidiumskandidaten werden beim SIA ganz genau angeschaut. Sie mussten sich gegen fünf Konkurrenten durchsetzen. Was hat den Ausschlag gegeben?

Peter Dransfeld ist seit 2012 Mitglied des Thurgauer Grossen Rates. Donato Caspari

Ich kann es nur erahnen, aber ein bisschen habe ich auch rausgehört. Aufgrund meiner zweisprachigen Kindheit spreche ich relativ gut französisch. Es spielte sicher auch mit, dass ich dank meiner bisherigen Tätigkeit als Berufsgruppenpräsident mit den Strukturen und Prozessen im SIA vertraut bin. Ich bin mit der Politik vertraut, was nicht unwichtig ist für einen SIA-Präsidenten. Wahrscheinlich spielte ausserdem eine Rolle, dass ich ein gewisses Talent im Organisieren und Kommunizieren habe. Und: Dass ich zuhören kann und auch den Mut habe, manchmal unbequeme Fragen zu stellen.

Die Findungskommission lobte Sie als guten Zuhörer. Haben Sie das im Berufsleben oder in der Politik gelernt?

Ursprünglich im Berufsleben. Man kann als Architekt nicht überleben, wenn man Bauherren und Handwerkern nicht zuhören kann. Gleichzeitig ist es eine Grundhaltung von mir: Es kommen bessere Lösungen zu Stande, wenn sie miteinander erarbeitet werden. Und das geht nur mit Zuhören einerseits, aber auch mit dem Mut, zu sagen, was man denkt.

Sie sind der erste Ostschweizer im Amt des SIA-Präsidenten. Was bedeutet das für Sie? Und was für die Ostschweiz?

Ich fühle mich natürlich ein bisschen geehrt, als erster Thurgauer und Ostschweizer in diesem Amt. Ich bin auch einer der wenigen Vertreter einer ländlichen Region. Von den bisher 22 Präsidenten stammten 18 aus den fünf grössten Schweizer Städten.

Und die Ostschweiz?

Ich bin definitiv nicht als Vertreter oder Lobbyist der Ostschweiz gewählt. Das kann und will ich nicht sein. Vielleicht bietet sich eine gewisse Chance für die Ostschweiz, besser wahrgenommen zu werden in der Welt der Bauplanung. Aber ich bin gewählt als Präsident aller SIA-Mitglieder in der ganzen Schweiz. Selbstverständlich bleibe ich dabei meinem Dorf Ermatingen und der Region so verbunden wie bisher.

Wo sehen Sie die wichtigsten Herausforderungen für den SIA?

Das Fraktionspräsidium gibt Peter Dransfeld nächste Woche ab. Donato Caspari

Sicher im nachhaltigen Umbau der Bauwirtschaft. Seit zehn Jahren bekennt sich der SIA relativ entschlossen zur Nachhaltigkeit. Eine Herausforderung ist ebenso das gesamte Normenwesen. Inwieweit machen schweizerische Normen noch Sinn und inwieweit soll man sich europäischen Normen anschliessen? Im Zentrum steht aber auch das Vergabewesen. Hier muss das neue nationale Recht umgesetzt werden. Dann aber auch der digitale Wandel, der in unseren Berufen stattfindet.

Die Grünen gelten nicht gerade als baufreundliche Partei und Sie sind jetzt quasi der Oberarchitekt der Schweiz. Keine Angst vor Loyalitätskonflikten?

In meinem neuen Amt bin ich dem Amt und dem SIA verpflichtet und ganz klar nicht einer parteipolitischen Orientierung. SIA-Mitglieder sind in allen Parteien vertreten. Die Grünen sind überhaupt nicht gegen das Bauen, weder gegen das Neubauen noch gegen das Umbauen. Sie fordern aber – genauso wie der SIA – nachhaltiges Bauen, das Ressourcen und Kulturland schont. Hier sind die Positionen sogar relativ übereinstimmend. Einen Loyalitätskonflikt sehe ich nicht.