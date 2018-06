Vorarlberg, Liechtenstein und Graubünden vereint im «Naturpark Rätikon» Im Süden Vorarlbergs soll ein neuer Naturpark entstehen. Es geht aber nicht um Naturschutz. Andri Rostetter

Vorbei am Bärenseewen zum Chruez oberhalb Schiers im Prättigau, im Hintergrund der Rätikon mit den Chirchlispitzen und der Drusenfluh. (Bild: Keystone)

Im Dreiländereck Vorarlberg-Liechtenstein-Graubünden soll eine neue Organisation entstehen. Unter der Marke «Naturpark Rätikon» wollen die Gemeinden der Region länderübergreifende Projekte lancieren. Die Initiative geht auf Prättigauer Gemeinden zurück.

Der Park zielt nicht in erster Linie auf den Umweltschutz. Es gehe darum, «Potenzial und die Chancen im natur- und kulturnahen Tourismus im Rätikon besser zu nutzen und eine tragfähige Plattform für Entwicklung und Betrieb von Angeboten und Dienstleistungen zu schaffen», heisst es auf der Homepage zum Projekt.

Es wäre nicht der erste länderübergreifende Naturpark in Vorarlberg: Im Bregenzerwald gibt es seit zehn Jahren den Naturpark Nagelfluhkette. Zu diesem gehören acht Gemeinden in Vorarlberg und sieben Gemeinden im Allgäu. Was den Naturpark Rätikon angeht, laufen bis Sommer 2019 Machbarkeitsstudien. Das letzte Wort wird das Volk haben.