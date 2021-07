Vor Gericht Raubversuch im Drogenwahn: Ein junger Mann überfiel auf offener Strasse ein älteres Ehepaar – jetzt wird er verurteilt Ein Mann hat in Bad Ragaz in der Nacht ein Ehepaar überfallen. Drogenkonsum war die Ursache und der Auslöser des Raubversuches. Der junge Mann wird nun zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt.

Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Für die beiden Opfer stellt sich die Szene erschütternd dar. Aus der Dunkelheit des Dezemberabends taucht unvermittelt ein junger Mann in Unterhosen auf, auf dem Kopf ein Handtuch, vor dem Mund eine Hygienemaske, in der erhobenen rechten Hand ein Messer. Damit fuchtelt er vor den Gesichtern des Pärchens herum, schreit die beiden an, ihm alles Geld zu geben, sonst werde er sie töten. Die Frau stolpert vor Entsetzen rückwärts und fällt zu Boden. Der Mann hingegen fragt den Angreifer, ob er eigentlich spinne. Dieser reagiert perplex, zieht sich zurück und wird kaum eine halbe Stunde später verhaftet.

Doch auch für den Täter selbst und für seine Familie entwickelt sich der Abend zur Horrorgeschichte. Denn die Befragung vor Kreisgericht offenbarte, dass Drogenkonsum Ursache und Auslöser des Raubversuches war. Der junge Mann war bis dato gänzlich unbescholten unterwegs, hatte seine Lehre passabel abgeschlossen und Zukunftsträume. Dann kamen Drogen und brachten viel Leid sowie eine tiefe Störung der Persönlichkeitsentwicklung.

«Der Suchtdruck war gross»

Am fraglichen Abend hatte der junge Mann bei einem Kollegen, der ihm bereits einmal Substanzen besorgt hatte, zuerst Alkohol getrunken, später dann Lust auf Drogen verspürt. Weil er aber kein Geld hatte, habe der Kollege Druck gemacht und Bares verlangt. «Der Suchtdruck war so gross, dass ich was Verrücktes gemacht habe», gestand er ein. Ja, er habe Schulden beim Kollegen gehabt, Rachegefühle gegen das Paar, weil sie ihn beleidigt hätten, und eben massiven Suchtdruck. Das sei ein Fehler gewesen. Aber an die rechtliche Tragweite eines versuchten Raubes habe er nicht denken können. Er gab zu Protokoll:

«Ich dachte, ich entschuldige mich und dann ist wieder gut.»

Das sah die Staatsanwaltschaft anders und verlangte einen Schuldspruch. Sie warf ihm noch einen zweiten Raubversuch vor, zwei Tage früher in einem nahen Kebabstand. Diesen hatte der Beschuldigte zunächst eingestanden, sein Geständnis später aber widerrufen.

Zwölf Monate Haft gefordert

Zudem schlügen mehrfache Vergehen und Übertretungen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu Buche, so die Anklage. Dafür seien zwölf Monate Haft auszusprechen, eine Busse von 500 Franken und für die Haft ersatzweise eine stationäre Massnahme anzuordnen.

Die Verteidigung stellte hingegen den folgenschweren Substanzeinfluss in den Vordergrund, der ihren Mandanten und seine sonst intakte Familie in tiefes persönliches Leid gestürzt habe. Der Raubversuch sei unter Druck und ungeplant, also spontan, erfolgt, und die an den Tag gelegte kriminelle Energie sei nicht hoch gewesen.

«Junge Leute unterschätzen den negativen Einfluss von Cannabis auf die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit.»

Der Beschuldigte habe zudem nicht nach seiner Einsicht handeln können, was strafmindernd zu berücksichtigen sei. Das Gericht fällte schliesslich einen Freispruch wegen des Überfalls auf den Kebabstand. Hier hatte das Opfer den vermeintlichen Täter bei der Untersuchung nicht wiedererkannt. In der Hauptsache fällte es hingegen einen Schuldspruch und verhängte eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten wegen des Raubversuchs auf das Ehepaar. Statt einer Massnahme wird jedoch eine stationäre Suchttherapie angeordnet, die Haftstrafe wird zu deren Gunsten aufgeschoben.

Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Gericht die Suchtpro­blematik als zentral würdigt und dahingehend den grössten Handlungsbedarf erkennt. In dieses Bild fügte sich auch der Umstand, dass die beiden Opfer keine Zivilforderungen erhoben hatten, weder Schadensersatz noch Genugtuung.