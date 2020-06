Von Gentleman-Einbrechern, Verwandlungskünstlern und Raubmördern: Polizeihistoriker Hans Peter Eugster kennt die Kriminalfälle der Ostschweiz Korpshistoriker Hans Peter Eugster archiviert die Kriminalfälle des Kantons St.Gallen. Noch lieber erzählt er davon. Er sagt: «Jeder Kriminalfall hat eine faszinierende Komponente.»

Zwischen Uniformen, Tatortbildern und Fahndungsfotos: Hans Peter Eugster, Historiker der Kantonspolizei St.Gallen, führt durch das Kriminalmuseum.





Nik Roth

Jeder Fall ist anders und Hans Peter Eugster kennt sie fast alle. Raubüberfälle, Morde, Einbruchserien. Die aufsehenerregendsten Delikte der St. Galler Kriminalgeschichte kann das «Wikipedia der Polizei», wie ihn Kollegen nennen, aus dem Kopf abrufen. Andere findet er in den Akten, die der einstige Polizist und heutige Korpshistoriker zusammenträgt, sichtet, sortiert, inventarisiert und archiviert. Wenn er in einem Jahr in Pension geht, soll das Wissen nicht mehr in seinem Kopf gefangen, sondern für alle zugänglich sein.

In Eugsters Büro türmt sich die Arbeit. Akten stapeln sich aufeinander, Ordner reihen sich aneinander. Eugster schlägt einen beliebigen Umschlag auf und beginnt zu erzählen. Es sind nicht das Spektakel, Mord, Totschlag und Schlagzeilen, die ihn interessieren, sondern die Details. «Jeder Fall hat eine faszinierende Komponente», sagt er. Er zeigt das Bild eines tödlichen Unfalls in Rorschach in den 1930er-Jahren oder das Journal, das ein Polizeischüler 120 Jahre zuvor in Schönschrift festhielt.

Ein tödlicher Unfall im Rorschach der 1930er-Jahre





Nik Roth

In 14 Kantonen 280 Tresore geknackt

Oft interessiert ihn nicht die Tat an sich, sondern die Person dahinter. Etwa jene des Meistereinbrechers Jakob Zbinden, dessen Verbrecherkarriere im Kriminalmuseum ausgestellt ist. Hier, im Dachstock des St. Galler Regierungsgebäudes hat Eugster einige Artefakte aus den verstaubten Kisten ans grellweisse Museumslicht befördert. Zbinden fuhr in weissem Hemd, Krawatte und grünem Jaguar am Tatort vor. Und:

«Er hat nie Gewalt gegen Menschen angewandt.»

So erklärt Eugster das Faszinosum Zbinden, der in 14 Kantonen 280 Tresore knackte. Der Feinmechaniker fertigte sein Einbruchswerkzeug selber und führte den Beamten nach seiner Verhaftung nicht ohne Berufsstolz vor, wie er einen Panzerschrank in nur 14 Minuten aufbringt.

Auf den Koffer mit den Einbruchutensilien von Zbinden stiess Eugster zufällig im Estrich des Regierungsgebäudes. Als er auch die zugehörigen Akten fand, nahm ihn der Einbruchkünstler in Bann. Bis heute verfolgt er den Werdegang des 74-Jährigen, der mit seinem Wissen über Mechanik nicht nur Einbrüche, sondern auch Gefängnisausbrüche verübte. Zuletzt stand Zbinden 1998 im Wallis vor Gericht. Vor vier Jahren wurde er nach einem DNA-Treffer erneut von zwei Kantonen gesucht. Es ist auch die Geschichte eines Niedergangs des einstigen Gentlemans der Einbrechergilde. Beim letzten Coup erbeutete er gerademal 20 Franken.



Als die Fahndungsfotos noch per Druckplatte vervielfältigt wurden





Nik Roth

Auch den Werdegang eines anderen Delinquenten verfolgt Eugster bis zum heutigen Tag: Ein ehemaliger Einbrecher aus dem Appenzellerland dient im Museum dazu, die Kunst des Tarnens zu veranschaulichen. Schwarz-weiss-Fotos aus den 1960er-Jahren zeigen den Mann mit und ohne Bart, mit und ohne Toupet: Man könnte meinen, es seien vier verschiedene Personen abgelichtet. Der Verwandlungskünstler feiert bald seinen 80. Geburtstag, Eugster will ihn zu diesem Anlass besuchen. «Nicht als Polizist, sondern als Privatperson», sagt er, schliesslich habe der Mann mit der Polizei wohl keine allzu guten Erfahrungen gemacht.

Antritt mit Rechenschieber und Schreibmaschine

Hans Peter Eugsters eigene Geschichte bei der Polizei begann vor über 40 Jahren. Nach einer Banklehre in Rheineck arbeitete er im Backoffice der Rorschacher Kantonalbank. Weil er sich nach der Welt jenseits der Büromauern sehnte, tauschte er mit 21 Jahren die Krawatte gegen die Polizeiuniform. Der Beruf übte eine Faszination auf ihn aus, obwohl ihn der Bubentraum, Polizist oder Pilot zu werden, nicht wie andere Gleichaltrige seit Kindstagen begleitet habe. Mit einer Schreibmaschine und einem Rechenschieber trat er gemäss Vorschrift seinen ersten Tag an der Polizeischule an.

Seither hat sich mit der Technik die Arbeit der Polizei verändert. Im Kriminalmuseum zeichnet Eugster die Entwicklung nach. Etwa mit einem antiken Fotokasten aus Holz, bei dem der Fotograf hinter einem Vorhang durch die Linse spähte. Auf seiner ersten Station als ausgelernter Polizist auf der Passkontrolle in Buchs hantierte Eugster selbst mit derlei Apparaturen. Eine Schmugglerin nutzte den Moment, als der Polizist hinter dem Vorhang verschwand, kurzerhand für einen Fluchtversuch.



Dasselbe Modell nutzte Hans Peter Eugster als er seine Polizeikarriere bei der Passkontrolle in Buchs startete.





Nik Roth

Ohnehin ist seine Laufbahn mit den Stationen im Kriminalmuseum verflochten. Etwa im Dreifachmord von Oberriet, als die berüchtigte Alfa-Bande 1974 den Schweizer Grenzraum mit einer Gewaltwelle überrumpelte. Einen Tag, bevor sie einen Grenzgänger und zwei Grenzwächter erschossen, überfielen die Täter eine Bank in Buchs. Hinter dem Schalter sass ein ehemaliger Lehrlingskollege. Dieser schilderte ihm den Überfall mit einem Detailwissen, das in den Akten fehlt.

Die Schätze lagern in Kellern und Estrichen

All dies erzählt Eugster im Polizeimuseum, das nun wegen Corona geschlossen ist. Er geniesst die Führungen als Abwechslung, bevor er im Hintergrund wieder Aktenberge abträgt. Die Arbeit als Polizeihistoriker hat er sich quasi selbst erschaffen. Zum 200-Jahr-Jubiläum der Kantonspolizei wollte er eine historische Broschüre herausgeben. Nach Stationen im Gefängnis, bei der Autobahnpolizei oder als Ermittler im Bereich Wirtschaftsdelikte war Eugster damals als Mediensprecher der Polizei tätig. Aus der Broschüre wurde ein Buch und aus dem Sprecher ein Historiker. Eugster merkte, dass vieles zu vergessen drohte, weil ein systematisches Archiv fehlte. Er nahm es selbst in die Hand, zuerst nebenbei und ab 2018 hauptberuflich.

500 Franken Belohnung: Ein Fahndungsplakat aus dem Jahr 1926 nach einem Raubmord in Gams.





Nik Roth

Wenn Fälle verjährt sind, etwa der Kristallhöhlenmord in Kobelwald, legt sie Eugster buchstäblich ad acta, verpackt sie in säurefreie Kisten und übergibt sie dem Staatsarchiv oder lagert sie selber ein. Das Wissen über die Beschaffenheit und den Zerfall der verschiedenen Materialien musste er sich zuerst aneignen. Für das Polizeiarchiv durchforstet er die Keller der einzelnen Abteilungen, stöbert im Estrich des Regierungsgebäudes oder in den privaten Sammlungen pensionierter Kollegen. Auf diesem Weg gelangten etwa die Negative sämtlicher Polizeiuniformen bis zurück ins 19. Jahrhundert an ihn.

Eine alte Polizeiuniform.





Nik Roth

Seine eigene Uniform hängt meist ungenutzt im Schrank. Die Führungen hält er in Zivil, aber immer noch in Blautönen; das Hemd hellblau kariert, die Brille blau umrahmt. In einem Jahr hängt er die Polizeikluft endgültig an den Nagel. Wie es nach seiner Pensionierung mit dem Kriminalmuseum, dem neu aufgebauten Archiv und der Stelle des Korpshistorikers weitergeht, ist noch offen.