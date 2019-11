Von Dumper eingeklemmt: Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Lütisburg Station

Am Freitagmorgen ist in Lütisburg an der Sägenbachstrasse ein 57-jähriger Portugiese bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der in der Region wohnhafte Mann geriet während Arbeiten in einem Kieswerk unter einen Dumper und wurde eingeklemmt. Er Mann verstarb noch auf der Unfallstelle.