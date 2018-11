Vom Kybunpark bis zur Swisspor-Arena: Die Fussballtempel der Schweiz

Kybunpark: Von Investoren gerettet (St.Gallen)

Die Idee eines neuen Stadions musste in St. Gallen lange reifen, bis das Stimmvolk 1999 der Umnutzung des Gebiets im Westen der Stadt zustimmte. Gut 400 Mio. Franken kostete der Bau des Stadionkomplexes samt Ausbau des Autobahnkreuzes. Eine Mantelnutzung sicherte die Finanzierung: Ikea und Jelmoli erwarben den Boden, welchen Stadt und Kanton dem Club geschenkt hatten. Der Rest wurde über Baukredite bezahlt. Die Baukosten liefen aber aus dem Ruder, schon bald nach der Eröffnung 2008 drückten die Schulden. 2010 retteten Investoren um Dölf Früh den Club mit 10 Mio. Franken. (rst)

St.-Jakob-Park: Das Vorzeigestadion (Basel)

Schon in den 1980er-Jahren dachte man in Basel über ein neues Stadion nach. Die politischen Hürden waren aber hoch. Erst 1996 kamen die Arbeiten voran. Die Architekten Herzog und De Meuron übernahmen die Gestaltung, die Mantelnutzung mit Einkaufsläden, Büros und einer Altersresidenz machte das 250-Mio.-Projekt möglich. Gleichzeitig mit der Eröffnung 2001 begann auch Gigi Oeris Anschubfinanzierung für den FC Basel zu greifen. Die sportliche Erfolgsgeschichte begann – und sicherte gleichzeitig Finanzierung und Akzeptanz des Stadions. Bis heute gilt der St.-Jakob-Park als Vorzeigestadion. (rst)

Stade de Genève: Finanzieller Albtraum (Genf)

Welch ein Bijou! Das Stadion in Genf galt bei der Eröffnung 2003 als Schmuckstück und war der Stolz der Westschweiz bei der EM 2008. Dumm nur, dass es weder besonders funktional ist, noch zu den sportlichen Realitäten seines Clubs Servette passt. Wegen Mängel an der Infrastruktur sind beispielsweise grosse Konzerte nicht möglich. Dazu fehlt die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Das Stadion fasst 30000 Zuschauer, Servette hat einen Schnitt von 3195 Fans – und kann die Miete nicht bezahlen. Darum zahlt vor allem das Genfer Volk für ein Stadion, das überdies zunehmend verlottert. (ewu)

Brügglifeld-Ersatz: Geldquelle Hochhäuser (Aarau)

Seit über 25 Jahren doktert der FC Aarau an der Stadionfrage herum. Das altehrwürdige Brügglifeld genügt den Anforderungen nicht mehr, obwohl es von vielen Fans heiss geliebt wird. Zuletzt scheiterte ein Projekt, das auf der Querfinanzierung über ein Einkaufszentrum basierte. Jetzt versucht man die Querfinanzierung mittels vier Hochhäusern, ähnlich wie in Zürich. Bauherrin ist ebenfalls die HRS. Zur Teilrevision der Nutzungsplanung wird es ebenfalls noch eine Abstimmung geben, bestenfalls im kommenden Frühjahr. Der städtische Beitrag für das Stadion ist schon bewilligt. (Uhg)

Swisspor-Arena: Schön und günstig (Luzern)

Nach fast zweijähriger Bauzeit wurde die Luzerner Swisspor-Arena am 31. Juli 2011 eröffnet. Das Stadion entstand in einer öffentlich-privaten Partnerschaft: Investorin Credit Suisse baute zwei Wohntürme und ein Sportgebäude und subventionierte den Bau des 74 Mio. Franken teuren Stadions mit den 31,7 Mio., die sie der Stadt für das Baurecht bezahlte. Den Rest übernahmen Stadt und Kanton (22 Mio.) sowie der FCL (20 Mio). Das Luzerner Volk hiess 2008 die Umzonung des Baugrundes, Kredite und Baurechtsverträge gut. Die Einsprachen gegen den Gestaltungsplan wurden im März 2009 zurückgezogen. (Ca)