Vögel Sie belästigen die Bauern und machen Lärm: Im Frühling bereiten die Rabenkrähen auf den Feldern Probleme Die Stadt Yverdon-les-Bains in Waadt kämpft seit geraumer Zeit gegen Saat- und Rabenkrähen. Die Tiere verursachen Schmutz und Lärm. Auch in der Ostschweiz machen sich die Vögel langsam bemerkbar.

Saatkrähen leben in Kolonien und sind für die Bevölkerung wegen des Lärms lästig. Bild: Sandra Ardizzone

Seit 2008 kämpft die Stadt Yverdon-les-Bains gegen den Lärm und die Verunreinigung durch Saatkrähen. Die Stadt probierte einiges, um den Vögeln Einhalt zu gebieten. Sie schnitt die Bäume so, dass die Krähen es schwerer hatten, Nester zu bauen. Auch Unkonventionelles wurde ausprobiert: In den betroffenen Gebieten wurden Tonaufnahmen von Artgenossen in Not abgespielt, um die Tiere dazu zu bewegen, das Gebiet zu meiden. Die Stadt versuchte auch, die Schonzeit der Saatkrähen zu umgehen. Doch der Kanton Waadt lehnte das Gesuch ab. Das Ausmass der Schäden rechtfertige keine Ausnahmeregelung, so die Begründung durch den Kanton Waadt.

Bei der Saatkrähe ist der Schnabel weiss. Bild: Archiv

In der Ostschweiz ist die Saatkrähe noch nicht gross vertreten, auch wenn ihre Zahl im Thurgau steigt. Ihre «Cousine», die Rabenkrähe, ist zwar deutlich häufiger, stellt aber kein grösseres Problem dar. Dies bestätigt Mirko Calderara, Wildhüter vom Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen. Hilfreich bei der Unterscheidung der Krähen: Die Saatkrähe hat eine weissliche Schnabelwurzel, während der Schnabel der Rabenkrähe komplett schwarz ist. Die Vögel verbreiten sich im Zuge der menschlichen Ausbreitung. Er sagt über die intelligenten Tiere:

«Die Tiere profitieren in voller Breite von unsrem Tun.»

Die Rabenkrähe hat einen schwarzen Schnabel. Bild: Fredy Buchmann

Dies tun sie, weil sie vom Menschen Essen erbeuten. Breitet sich der Mensch aus, tun es die Krähen auch. Denn die Vögel nutzen menschengemachte Landschaften wie beispielsweise Weideflächen oder Mülldeponien zur Nahrungssuche. Wegen ihrer Intelligenz kommen die Vögel an den menschengemachten Barrieren, wie beispielsweise Müllsäcken, vorbei an die Nahrung.

Mirko Calderara ist Wildhüter in St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Rabenkrähen machen der Landwirtschaft zu schaffen

Nicht nur sind die Tiere intelligent genug, um Müllsäcke aufzureissen. Sie haben wie auch der Mensch ein ausgeprägtes Sozialleben. Im Grossraum der Stadt St.Gallen gibt es laut Calderara drei oder vier Schwärme. Das sind Anhäufungen von Rabenkrähen, die entweder noch nicht brutreif sind, noch keinen Partner gefunden haben oder kein eigenes Territorium besitzen. «Diese Schwärme sind auf einzelne Gebiete konzentriert, denn die Rabenkrähenpärchen lassen es nicht zu, dass ein Schwarm in ihr Revier kommt», erklärt Calderara. Schwärme bilden sich vor allem da, wo eine einfach zugängliche Futterquelle bestehe. «Das sind zum Beispiel Mülldeponien», erklärt Calderara.

Probleme mit Rabenkrähen gibt es vor allem im Frühling. «Dann kann es zu Problemen im Gemüseanbau kommen. Die Vögel essen die Setzlinge. Hier unterstützt das Amt die Bauern», erklärt Mirko Calderara. Um die Rabenkrähen von den Feldern fernzuhalten, schiessen die Jäger auf den betroffenen Flächen Krähen.

Danach werde diese auf dem betroffenen Feld gerupft, sodass es aussehe, als ob ein Raubvogel die Krähe getötet habe. Diese Aktion dürfe nur nachts passieren. «Sonst lachen die Krähen, wenn sie uns sehen», sagt Calderara. Auf einem Hektar Feld reichen zwei solcher Rupfungen aus, um die Vögel zwei bis drei Wochen vom Feld fernzuhalten.

Population der Saatkrähe nimmt im Thurgau zu

Im Thurgau verbreitet sich die Saatkrähe immer mehr. Andrej Binz vom Vogelschutzverein Kreuzlingen sagt:

«Die Population der Saatkrähe nimmt momentan stark zu.»

Vor ein paar Jahren habe es fast gar keine Saatkrähen gegeben, heute seien es Hunderte Vögel. Im Thurgau leben laut Binz zwei Schwärme in der Nähe von Romanshorn am See. Zudem gebe es einige Schwärme in Winterthur, die in der vergangenen Zeit in Frauenfeld Kolonien gegründet haben. Zur Bekämpfung der Krähen werden Raubvögel gemietet, welche die Krähen jagen, bestätigt Binz. Im Gegensatz zur Rabenkrähe, ist die Saatkrähe ein Koloniebrüter. Die Vögel rotten sich zusammen, um ihre Nachkommen zu zeugen.

In den vergangenen Jahren kam es zu einem starken Anstieg in der Population der Saatkrähe in der ganzen Schweiz. Bild: Schweizerische Vogelwarte Sempach

Laut Statistiken der Vogelwarte Sempach ist der Bestand der Saatkrähe inzwischen dreimal so hoch wie 2008. Ein Blick auf die Verbreitungskarte von 2013 bis 2016 zeigt, dass der Verbreitungsschwerpunkt der Saatkrähe in der Westschweiz liegt und sich in der Ostschweiz noch nicht viele Saatkrähen aufhalten.

In der Ostschweiz gibt es nur am Bodensee Kolonien der Saatkrähe. Bild: Schweizerische Vogelwarte Sempach

Martina Schybli ist Mediensprecherin der Vogelwarte Sempach. Bild: PD

Laut Mediensprecherin der Vogelwarte Sempach, Martina Schybli, war die Saatkrähe bis in die 1980er-Jahre ein seltener Brutvogel. Seither stieg die Population bis auf über 8000 Paare an. Davon seien schätzungsweise zwei Drittel in Städten und ein Drittel im Kulturland beheimatet. Trotz des Wachstums der Vogelbestände sei eine Überpopulation nicht wahrscheinlich.

«Momentan sieht es noch so aus, als würden die Bestände in der Schweiz weiter steigen – es ist allerdings fraglich, wie lange dies so bleibt.»

Denn europaweit nehmen die Bestände der Saatkrähe derzeit ab. Einen negativen Einfluss auf die Bestände der Saatkrähe auf europäischer Ebene hat laut Schybli der Einsatz von Pestiziden, die chemische Behandlung von Saatgut und das Verschwinden der Weideflächen. Zudem ist die Saatkrähe in der Schweiz seit 2012 auch ausserhalb der Brutzeit jagdbar. «Das dürfte der Grund sein, warum Saatkrähen vermehrt Siedlungen innerhalb von Siedlungsgebiet gründen», sagt die Mediensprecherin. In Folge führe das zu Konflikten mit den Anwohnern wegen des Lärms der Tiere.

Doch Schybli betont aber:

«Zu bedenken ist allerdings, dass sich in der Regel nicht die ganze Bevölkerung an Saatkrähenkolonien stört – es gibt immer auch Leute, die sich am spannenden Verhalten dieser cleveren Vögel erfreuen».